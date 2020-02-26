AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, savunma sanayisindeki dışa bağımlılığı yüzde 70'ten 30'a indirdiklerini söyledi.

Yazıcı, kentteki programları kapsamında Karagöz Caddesi ve Almacı Pazarı'nı ziyaretinde buradaki esnafla bir süre sohbet etti, talepleri dinledi.

Ardından Şehitkamil Sanat Merkezi'nde partisinin il başkanlığınca düzenlenen "AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem Açılış Dersi"ne katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere başarılar diledi.

AK Parti'nin 18 yıldır ülkeyi yönettiğini ve sırtını milletten başkasına asla dayamadığını belirten Yazıcı, partisinin her şeyi ülke menfaati için yaptığını bunun için ilk sloganlarının "Her şey Türkiye için" olduğunu aktardı.

Yazıcı, AK Parti'nin sağlam temeller üzerine kurulduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"AK Parti duruşu olan bir partidir. Dikleşmeden dik durmak AK Parti'nin özelliğidir. Bu duruşun merkezinde birey var. Başına bir sıfat koymuyoruz Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz diye. Koymuyoruz çünkü sadece insan diyoruz."

Osmanlı devletini kuran Osman Gazi'den esinlendiklerini dile getiren Yazıcı, "Onun hocası olan Şeyh Edebali'nin 'Seyahatname' adlı kitabında der ki 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İnsanı görmeyen ve onu yok sayan hiçbir faaliyetin başarı şansı yoktur." ifadesini kullandı.

- Savunma sanayisinde dışa bağımlılık azaldı

Yazıcı, Türkiye'nin kendi vatan toprağını korumak için içeride ve dışarıda teröre karşı ciddi mücadele verdiğini söyledi.

Dışarıda bulunan ancak ülkenin egemenliğini tehdit eden teröristlere karşı Türkiye'nin sınır ötesine 3 önemli operasyon düzenlediğini belirten Yazıcı, teröre asla geçit vermeyeceklerini bildirdi.

Özellikle savunma sanayisindeki millileşme alanında Türkiye'nin önemli adımlar attığını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"AK Parti hükümeti Türkiye'nin yönetim sorumluluğunu üstlendiğinde savunma ihtiyacı bakımından Türkiye yüzde 70 dışarıya bağlıydı. İnsansız hava aracını İsrail'den alıyorduk Heron adı altında. Bu arızalandığında veya yedek parçaya ihtiyaç olduğunda yine oraya gidiyorduk ama hamdolsun biz en son kendi yerli ve milli insansız hava aracımızı ürettik. Bunun yanında helikopterimizi ürettik. Mühimmatımızın önemli bir kısmının kendi ülkemizde bulunan fabrikalarda üretimini sağladık. Kendi yerli milli piyade tüfeğimizi ürettik. Bunların hepsini güvenlik güçlerimizin emrine verdik. Yani savunma sanayisinde dışa bağımlılık yüzde 70'ten 30'a indi."