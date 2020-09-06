Hayırsever iş insanı yaptırdığı okuldaki törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hayırsever iş insanı yaptırdığı okuldaki törenle son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'daki evinde sabaha karşı vefat eden hayırsever iş insanı 74 yaşındaki Necat Kabaklarlı, Muğla'nın Datkça ilçesinde yaptırdığı okulda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Datça ve Bodrum Billurkent Tatil Sitelerinin kurucusu hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı için İskele Mahallesi'nde bir süre önce yaptırdığı ve inşaatı tamamlanarak, 2020-2021 eğitim- öğretim yılında hizmete açılması planlanan okulda tören düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Kabaklarlı'nın eşi Filiz Kabaklarlı (67) ve çocukları Tuğrul Kabaklarlı (47), Timur Kabaklarlı (45) ve Billur Mermerci Kabaklarlı (35) taziyeleri kabul etti. Torunları dedelerinin tabutunu çiçeklerle donattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safkan'ın çelenk gönderdiği törende, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre birer konuşma yaptı. Kabaklarlı'nın ölümünün ülkemiz ve Datça için acı bir kayıp olduğunu ifade eden Töre, "Eğitime sevdalı, çevreye gönül vermiş, insanlar ve çocuklar adına daha ne yapabilirim, onları nasıl mutlu edebilirim kaygısı ve düşüncesiyle yaşayan kıymetli büyüğümü kaybetmenin acısı, aile kadar benim de yüreğimi sızladığını bilmenizi isterim" dedi. Okulun protokolü imzalanırken yaşadığı coşku ve heyecanının, gözünün önünden hiç gitmediğini belirten Töre, "Belki Türkiye'yi ona verseler, bu okulu yapmak kadar onu mutlu olmayacaktı. O kadar mutluydu. Çok acele bir şekilde, Türkiye'de görülmemiş bir hızla okul inşaatına başladı ve hızlı bir şekilde bitirdi. Ne kadar yüreği, gönlü güzelmiş ki, onu yaptırdığı bu okulda ağırlayarak uğurluyoruz" dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÖZ VERDİ

Aileye ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunan Töre, "O'nu sonsuzluğa uğurlarken şunu da dile getirmek istiyorum. Okulu yaparken, kendi hayatında vizyonu olan bir sözü okulun giriş duvarına astırdı. Altını çizerek bildirmek istiyorum. 'Öğretmenler; Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenizi istiyor'. Ben de diyorum ki, bu vizyonla bu Türkiye'ye hizmet eden saygıdeğer büyüğüm, biz de öğretmenler ve şahsım adına size söz veriyoruz aynı şekilde sizin vizyonunuzla, fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştireceğiz" dedi.

Okulda düzenlenen töreninden ardından Kabaklarlı'nın cenazesi İskele Mahallesi'ndeki Fatih Camiinde kılınan ikindi namazına müteakip Belediye mezarlığında toprağa verildi.