Son Dakika Haberleri: Hayrat Vakfı ve Tügva'nın Yaz Okulu kapanış programı düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Hayrat Vakfı ve Tügva'nın Yaz Okulu kapanış programı düzenlendi

1 saat önce

Hayrat Vakfı ve Tügva'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği yaz okullarının kapanış programı gerçekleştirildi.

Hayrat Vakfı ve Tügva'nın Yaz Okulu kapanış programı düzenlendi, System.String[]
Hayrat Vakfı ve Tügva'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği yaz okullarının kapanış programı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen yaz okuluna ilçeler dahil 2023 öğrenci katılırken, 150 gönüllü eğitimci görev aldı. Beş haftalık yaz okullarının kapanış programı Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kurslara Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü destek oldu. İl Merkezinde 5 okulda ve tüm İlçelerde eş zamanlı gerçekleşen faaliyetlerde, çocukların güzel alışkanlıklar kazanmakla birlikte boş zamanlarını eğlenerek öğrenme ortamına dönüştürmek hedeflendi.

Kapanış programında konuşan Hayrat Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi İlyas Buçakçı, yaz kurslarında amaçlarının ahlaklı, milli ve manevi değerlere bağlı, vatan sevgisi yüreğinde olan nesiller yetiştirmenin gayesinde olduklarını söyledi.

Tügva Adıyaman İl temsilcisi İdris Toprak ise, Tügva'nın faaliyetlerinden bahsederek, yaz kurslarının içeriğine değindi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise yaptığı konuşmada, sadece binalar yapmanın yetmediğini, önemli olan şeyin gönüller yapmak olduğunu söyledi.

Tügva Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin Sevinçtekin ise konuşmasında geçlere ve çocuklara önem verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından yaz kurslarına katkı sağlayan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verilirken, kursu tamamlayan öğrencilere sertifika verildi.

Etkinliğe çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN
Milli Eğitim Müdürlüğü, Adıyaman, Hayrat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Bekaroğlu'ndan Davutoğlu'na tepki: Sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak? Otomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü Coğrafi işaretli "yassı semaveri" yapan sadece 2 usta kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 16:08:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayrat Vakfı ve Tügva'nın Yaz Okulu kapanış programı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]