Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı - Son Dakika

Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı

19.05.2021 15:32
Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı, System.String[]

47 yaşındaki yönetmen Babek Horramdin'in, birlikte kaldığı için anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen anne ve babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cansız bedeni üç parçaya ayrılarak çöpe atılan Horramdin'in babası verdiği ilk ifadede cinayeti itiraf etti. Cani babanın daha önce damadı ve kızını da öldürdüğü öğrenildi.

İran bugün 47 yaşındaki yönetmen Babek Horramdin'in ölümüyle sarsıldı. Horramdin'in, başkent Tahran'da aynı evde anlaşmazlık yaşadığı annesi ve babası tarafından öldürüldüğü ve cansız bedeninin üç parçaya ayrılarak Ekbatan bölgesindeki bir çöp konteynerine atıldığı öğrenildi. Ülke gündemine oturan olayın ardından yakalanan baba Abdullah Horramdin, cinayeti eşi ile birlikte işlediklerini itiraf etti. Baba Horramdin emniyet güçlerine verdiği ilk ifadesinde, "Yemeğine uyku ilacı katarak etkisiz hale getirdik. Sonra banyoya götürdük. Ardından cesedi bir valizin içine koyarak en yakın çöpe attık" dedi.

ÖĞRENCİLERİYLE UYGUNSUZ İLİŞKİYE GİRDİ İDDİASI

Oğullarının evde ders verdiği öğrencilerle uygunsuz ilişkiye girdiğini iddia eden baba Horramdin, "Küçüklüğünden bu yana sürekli bizi rahatsız ederdi. Üniversitede öğretmendi ve salgın nedeniyle derslerini evde veriyordu. Ama evde bize gün yüzü göstermedi. Onu ayrı bir eve çıkması için ikna etmeye çalıştık ancak kabul etmedi" diye konuştu.

Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürülüp parçalanarak konteynıra atıldı
Babek Horramdin

DAMADINI VE KIZINI DA ÖLDÜRMÜŞ

Cinayetten dolayı pişman olmadığını belirten Baba Horramdin, verdiği ikinci ifadesinde ise damadını ve kızını da aynı şekilde öldürdüklerini itiraf etti. Horramdin, "2011 yılında damadımı ve 2017 yılında da kızımı ahlaki sorunları nedeniyle öldürdüm" ifadesini kullandı.

İranlı yönetmen Babek Horramdin'i öldüren anne ve babaya ilişkin yargı süreci devam ediyor.

Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı

Yönetmen, Tahran, İran, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (4)
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