Hazine ve Maliye Bakan Albayrak: "2020'de daha da üzerine koyarak çok güçlü bir yılı hep birlikte yaşayacağız."

RİZE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılı için ortaya koydukları büyüme hedeflerini başarılı bir şekilde hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Bakan Albayrak Rize'de iş dünyası yetkilileriyle bir araya geldi. Albayrak, Rize Ticaret Borsası'nda "Rize İş Dünyası Buluşması" programında ildeki banka müdürleri ve yatırımcılara hitap etti. Bakan Albayrak burada yaptığı açıklamada 2020 yılı için büyüme hedeflerini başarılı bir şekilde ortaya koyacaklarını belirtti.

Albayrak yaptığı açıklamada tarihin en büyük Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi saldırı sürecini geride bıraktıklarını belirtti. Albayrak, son bir yılda ihracatın arttığını ve ithalatın azaldığını ifade ederek, cari dengeleme açısından önemli bir başarıya ulaştıklarını söyledi.

Bakan Albayrak sözlerine şu şekilde devam etti: "Son 6 yıldır ülkemizi hedeflerinden ve değerlerinden uzaklaştırmak amacıyla devreye alınan birçok kirli oyun, sonuncusunda ekonomi alanında maruz kaldı. Türkiye özellikle son 1-1.5 yıldır ekonomi alanında bir savaşta. Tehdit, şantaj, yaptırım saldırılarıyla büyük bir cendereden sonra milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bu olay bertaraf edildi. Ekonomi yönetim kadrolarındaki tüm fedakar arkadaşlarımızın sayesinden bu süreçten çıktık. Kimsenin beklemediği ve kimsenin ihtimal vermediği bir olayı, tarihimizin en büyük ekonomik saldırı sürecini geride bıraktık. Devreye aldığımız ekonomik planlar ve toplumun tüm kesimlerine sunulan paketlerle bu sürecin etkilerini gidermeye başladık. Önümüzdeki her ay inşallah daha iyi olacak. Faizler, enflasyon.. Tüm alanlar iyi olacak. Tüm makroekonomik göstergelerde bir yıl öncesinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Türkiye kimseden bir kuruş almadı. Enflasyonda %25 seviyelerinden %8.5 seviyelerine indik. Kasım Aralık yılsonu hedefimizde 12'nin altında yılı kapatacağız. Cari açık sorununu dengelenme sürecini Dünya'ya parmak ısırtacak bir başarıyla, Cumhuriyet tarihinin cari fazlası. Şu hassas dönem öncemi 2009 finansal krizinde de bize bir ekonomik saldırı vesilesiyle oluşmuş bir kriz değil. Küresel bir kriz olmasıyla Türkiye ekonomisi küçüldü. Son bir yıldır Türkiye'de ihracatın arttığı, ithalatın azaldığı ve cari dengelenme açısında ok önemli bir aşarı ortaya koyduk. Kimseye muhtaç olmadan, tamamen finansal piyasaların sınırları içerisinde elhamdülillah başarılı olduk. Sürecin zor olduğunu bildik ama Allah'ın izniyle altından kalkacağımıza şüphemiz olmadı. Yılı inşallah pozitif bir şekilde kapatacağız. Tüm iyileştirmelerle birlikte Eylül ekim kasım aylarında son çeyrekte %4-5 büyümeleri göreceğiz. Son çeyrek büyümesinde Türkiye'nin doğal büyümesiyle yılı inşallah kapatıp, 2020'de daha da üzerine koyarak çok güçlü bir yılı hep birlikte yaşayacağız. Biz doğru olanı yapmakla mükellefiz. Bunları yaptıkça netice geliyor. Bir ay önce Barış Pınarı Harekatı vardı. Bir yıl önce bir twitle ne kadar hassa bir ekonomik altyapı vardı, bugün bir twit değil, tehditlere karşı duran bir temelimiz var. Bu adımlar geldikçe Türkiye ile ilgili beklentilerini revize etmeye başladılar. Türkiye Barış Pınarı operasyonu yapıyor, içimizdeki bazıları bu operasyonun beka meselesi olduğunu bilmiyor. Tüm bu süreçlerde Türkiye'nin maruz kaldığı bu süreçte vatandaşlarımızda gördü ki Türkiye her geçen gün daha iyiye gidiyor. Daha fazla enerji kaybetmeden yolumuza bakacağız. Bu güncellemeleri yaparken tartışmaların art niyetli gündemi işgal etmesine izin vermeyelim. Önümüzdeki yıl için ortaya koyduğumuz büyüme hedeflerinde Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. İnşallah %5'i başaracağız. Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeyi daha fazla yapacağız. Tüm hedefler için hızlı bir şekilde çalışacağız."