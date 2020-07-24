Haziranda otel doluluğu yüzde 21,2 oldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Haziran 2020 otel doluluğunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,4 azalarak yüzde 21,2'ye gerilediğini açıkladı.

TÜROB açıklamasına göre, haziran ayına ilişkin otel dolulukları belli oldu.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde faaliyetlerine geçici olarak ara veren şehir otellerinin büyük bölümü açılamadı. Yine otellerin büyük bölümünün hala kapalı olduğu Akdeniz ve Ege, iç turizm ile biraz hareketlendi.

TÜROB, Türkiye'nin Haziran 2020 doluluklarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,4 azalarak yüzde 21,2'ye gerilediğini açıkladı. Bu oran İstanbul'da yüzde 13,8 oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle global ve yerel düzeyde turizm sektörüne yansıyan olumsuz etkiler Haziran 2020'de de devam etti. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde faaliyetlerine geçici olarak ara veren şehir otellerinin büyük bölümü açılamadı. Yine otellerin büyük bölümünün hala kapalı olduğu Akdeniz ve Ege iç turizm ile biraz hareketlendi.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Haziran Destinasyon Performans Raporu'na göre, Türkiye'nin Haziran 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 68,4 azalarak yüzde 21,2'ye geriledi. Haziran 2019'da bu oran 67,1 olmuştu.

Haziran ayında ADR (Average Daily Rate) olarak ifade edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 37,2 düşüşle 54,4 avro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 80,1 düşüşle 11,5 avroya geriledi.

Avrupa ile benzer doluluklar

Açıklamada verilen bilgilere göre, Haziran 2020'de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması ise yüzde 21,6 olurken, ortalama oda fiyatı 81,9 avro, oda geliri 17,7 avro olarak tespit edildi.

Türkiye'nin Ocak – Haziran 2020 dönemini kapsayan ilk 6 ayda ise doluluk oranı yüzde 47,3 düşüşle yüzde 33,4, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 16,6 düşüşle 57,7 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 56 düşüşle 19,2 avro oldu.

İstanbul beklemede

Haziran ayında henüz tüm kapasitesini hayata geçiremeyen İstanbul'da az sayıda açık olan otellerden alınan verilere göre, doluluk oranları yüzde 81,2 azalarak yüzde 13,8 olarak ölçüldü.

Haziran 2019'da İstanbul'da ortalama doluluklar yüzde 73,5 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 62,3 avro ile 2019'a göre yüzde 35,2 düşüş gösterdi.

Haziran 2019'da bu tutar 96,1 avro olmuştu. Odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 87,8 düşüş yaşandı ve 8,6 avro olarak ölçüldü.

Haziran 2019'da bu tutar 70,7 avro olmuştu. İstanbul'da ilk 6 ayda doluluk oranı yüzde 47 düşüşle yüzde 37,2, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 13,5 düşüşle 71,9 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 54 düşüşle 26,7 avro oldu.

Antalya yüzde 31,7

Antalya'da Haziran 2019'da yüzde 70,4 olan doluluklar Haziran 2020'de yüzde 55 azalarak yüzde 31,7 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 35,2 düşüşle 75,3 avro olarak gerçekleşti.

Oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 70.9 düşüş yaşandı ve 23,8 avro olarak ölçüldü.

Antalya'da ilk 6 ayda doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 düşüşle yüzde 32,5, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 27 düşüşle 47,9 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 61 düşüşle 15,5 avroya geriledi.

Şehir otellerinde henüz hareket yok

Açıklamada haziran ayı doluluklarıyla ilgili şu değerlendirmelere yer verildi:

"Haziran ayı itibarıyla kıyı bölgelerde ağırlıklı iç turizm kaynaklı bir hareketin başladığını söyleyebiliriz. Temmuz ayı itibariyle devam eden bu hareketliliğin Kurban Bayramı'na kadar olan sürede artmasını bekliyoruz. Anadolu'nun diğer kesimlerinde de memleket ziyaretlerinden kaynaklı bir hareket söz konusu. Kıyı bölgelerde açık olan otellerde doluluk oranları çift haneli rakamlara ulaştı. Ancak buralarda da İstanbul'da olduğu gibi otellerin büyük bir bölümü hala kapalı olduğuna dikkat çekeriz.

Kıyılardaki gibi bir hareketin şehir otelleri için de başladığını söyleyebilmek henüz mümkün değil. İstanbul ağırlıklı olmak üzere Türkiye genelinde şehir otellerinin önemli bir kısmı hala açılmadı. Açık olanların da ortalama dolulukları çok düşük seyrediyor. Genel olarak AB, Orta Doğu ve Rusya'dan gelecek haberlere göre açılış kararları verilecektir."