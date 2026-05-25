HBB’den bayram öncesi sıkı denetim! Fırın, kasap ve otobüsler tek tek kontrol edildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi amacıyla il genelindeki denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. HBB zabıta ekipleri ile gıda mühendislerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda özellikle gıda üretim ve satış noktaları mercek altına alındı. Bayram öncesi yoğunluk yaşanan pastane, fırın ve kasaplarda yapılan denetimlerde hijyen standartları, üretim koşulları ve çalışanların kurallara uygunluğu detaylı şekilde incelendi.

FIRIN, KASAP VE PASTANELERDE HİJYEN DENETİMİ

HBB ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde işletmelerin imalathane koşulları detaylı şekilde değerlendirildi. Ürünlerin yere temas edip etmediği, çalışanların bone, önlük ve eldiven gibi koruyucu ekipmanları kullanıp kullanmadığı tek tek kontrol edildi. Ayrıca işletmelerde bulunan yangın tüplerinin uygunluğu ve kullanım durumları da denetlenirken, vatandaş sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı gerekli incelemeler yapıldı. Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere idari para cezası uygulanırken, işletme sahipleri eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarıldı. HBB yetkilileri, özellikle bayram dönemlerinde gıda güvenliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE DE KONTROLLER YAPILDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı ekipleriyle koordineli şekilde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde de denetim gerçekleştirdi. Terminal bölgelerinde yapılan uygulamalarda vatandaşların bayram yolculuğu sırasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla çeşitli kontroller yapıldı. Bilet düzenlemeleri, yolcu güvenliği ve genel hizmet standartları ekipler tarafından incelendi. Yetkililer, bayram süresince terminal ve ulaşım noktalarındaki denetimlerin rutin şekilde devam edeceğini ifade etti.

HBB: “VATANDAŞLARIMIZIN HUZURU İÇİN SAHADAYIZ”

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların Kurban Bayramı’nı güvenli ve sağlıklı şekilde geçirebilmesi adına tüm ekiplerin sahada görev yaptığını belirtti. Bayram öncesi gerçekleştirilen denetimlerle hem halk sağlığının korunmasının hem de olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edilirken, vatandaşlardan da karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili birimlere bildirmeleri istendi.

Haber: Mehmet Güngördü