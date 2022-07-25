Hdp, Btk'nın Türkiye'deki Tüm Kullanıcılara Ait Verileri Talep Etmesine Dair Hak İhlallerinin TBMM'de Araştırılmasını İstedi

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Türkiye'deki tüm kullanıcılara ait verileri talep etmesine dair yaşanan hak ihlalleri iddialarının TBMM'de kurulacak bir Araştırma Komisyonu tarafından incelenmesini istedi.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit; BTK tarafından yaklaşık bir buçuk yıldır ülkede var olan internet servis sağlayıcıları aracılığıyla herkesi gözetim altında tuttuğuna dair iddialara ilişkin Meclis Araştırması açılması için önerge hazırladı.

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, önergesinin gerekçesinde şu açıklamayı yaptı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı BTK tarafından yaklaşık bir buçuk yıldır ülkede var olan internet servis sağlayıcıları aracılığıyla herkesi gözetim altında tuttuğu haberi basına yansımıştır. Nitekim 'dezenformasyon yasası' ile de gündem haline gelen bu gözetim hali ile ilgili kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Herhangi bir yasal düzenleme olmaksızın ki şüphesiz düzenleme olsa dahi hukukla ilintili olmayacak olan bu izleme-gözetim uygulamasına dair ciddi iddialar yer almaktadır.

İnternet servis sağlayıcıları kanalıyla girmiş olduğumuz ve hemen her gün takip ettiğimiz sosyal medya site bilgilerinin, WhatsApp ve belki de diğer birçok iletişim aplikasyonu aracılığıyla haberleştiğimiz insanların bilgileri, konum verilerimiz ve hatta daha fazlası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı BTK'ya gönderilmektedir. Tamamıyla hukuksuz ve suç konusu olan bu uygulamaya dair esas belgeler bir basın kuruluşu tarafından paylaşılmıştır. 15 Aralık 2020 tarihli, 15 sayfadan oluşan belgelerde BTK, internet servis sağlayıcılardan, tüm kullanıcıların internet trafiği kayıtlarının saat başı kendisine gönderilmesini istemekte, BTK milyonlarca kullanıcının verilerinin hangi formatta kayıt altına alınacağını ve kendisine nasıl gönderileceğini, kurum yazısıyla birlikte gönderdiği teknik detay dokümanında internet servis sağlayıcılara ayrıntılarıyla anlatmaktadır. BTK'nın gözetimi, internet kullanıcılarının kimlikleriyle birlikte, hangi internet sitelerini ziyaret ettikleri ve hangi uygulamaları kullandıklarının kurum tarafından kaydedilmesini sağlamaktadır. Ayrıca sözü edilen belgelerde, kullanıcıların internet trafik verilerini BTK'ya yollamayan internet servis sağlayıcılara ceza kesileceği uyarısı da yer almaktadır.

Kişisel verilerin bu denli açık bir şekilde ihlal edildiğinin örneği olan bu olay karşısında yasama organı olan Meclis'in tüm iddiaları etraflıca araştırması gerekmektedir. Konuya dair Dijital Mecralar Komisyonu'nda görüşülen sosyal medya yasasına dair çalışmalarda da Bakanlık bu uygulamanın mahkeme kararı ile yapıldığını, yasal bir işlem olduğunu belirtmiş bunun bir iddia olduğunu dile getirmemiştir. Fakat bu açıklama olağan bir açıklamadan uzak hukuksal anlamda boşluk olduğunu göstermektedir. İfade ve Basın Özgürlüğü Hakkı ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkı kapsamında ele alınması gereken bu uygulamanın yarattığı hak ihlallerinin, BTK'nın Türkiye'deki tüm kullanıcılara ait internet trafiğini talep etmesindeki amaç ve kamusal yararın, talep edilen bilgileri göndermeyen şirketlere yaptırım uygulama kararının neye dayandırıldığının ve en önemlisi bu kararların yargı eliyle alınıp alınmadığının tüm yönleriyle araştırılmasını talep ederim."