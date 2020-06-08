HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Siirt'te konuştu - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Siirt'te konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Demokratik siyasetten hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Demokratik siyasetten hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Bütün programlarımızı da meşru demokratik yöntemlerle ve meşru demokratik zeminlerde hayata geçireceğiz." dedi.

Sancar, partisinin Siirt İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, birkaç gün önce "tutum belgesini" açıkladıklarını ve bu kapsamda demokratik mücadele programını hayata geçirdiklerini belirtti.

Hiçbir zaman demokratik olgunluktan ve meşru zeminden ayrılmadıklarını ileri süren Sancar, "Demokratik siyasetten hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Bütün programlarımızı da meşru demokratik yöntemlerle ve meşru demokratik zeminlerde hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Edirne'den, kendisinin de Hakkari'den bir başlangıç yapacaklarını aktaran Sancar, "Bütün halkların, demokratların, devrimcilerin, vicdanlı insanların birlikte mücadele etmesini sağlayacağız. Bunun için uğraşacağız. Bu yürüyüş bütün bunları kapsıyor. Halkımızla ve bütün halklarla buluşma yürüyüşüdür. Arkadaşlarımız bir şehirden diğer şehre araçlarla gidip bu hedeflerimizi anlatacak, bu davetlerimizi yapacaklar. Sonra Ankara'da bölge temsilcileriyle bir araya geleceğiz, bütün bu sürecin sonuçlarını halkla paylaşacağız." diye konuştu.

Sancar, Batman'da da partisinin il başkanlığı önünde partililerle bir araya geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Siirt'te konuştu

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Siirt, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 07:51 Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Siirt'te konuştu - Son Dakika

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