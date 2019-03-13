Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Açıklaması

Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Açıklaması

47 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İktidara geldiğimiz yerlerde, hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye'ye örnek olacağız." dedi.

Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Açıklaması, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İktidara geldiğimiz yerlerde, hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye'ye örnek olacağız." dedi.

HDP tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda, seçim bildirgesi açıklandı.

Toplantıda konuşan Temelli, seçimlere yönelik çok iddialı bir şekilde hazırladıkları bildirgeleri halkla buluşturduklarını söyledi.

Temelli, yerelin özgünlüğünü, sorunlarını ve beklentilerini dikkate alan bir çalışmayı ortaya koymanın, yerel demokrasinin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirtti.

Sezai Temelli, "Bizim siyasetimiz halkları siyasete davet eden bir anlayış. Halkları ve siyaseti yok sayan anlayış halkları düşmanlaştırır, yok sayar ve inkar eder. Bu inkara karşı yerel demokrasi ve yerelden yönetim anlayışımızla her yerde Türkiye'ye umut olmaya adayız. Yerellerde iktidara geleceğiz. 2014'teki seçimlerde 102 belediye kazanmıştık. Bugün ise çok daha fazlasını kazanacağız." diye konuştu.

"Toplumun bütün sorunlarını hep birlikte çözeceğiz." ifadesini kullanan Temelli, şunları kaydetti:

"Toplumsal krizi aşmanın yolu her şeyden önce toplumsal hizmetleri, toplum lehine ve toplumla birlikte üretmekten geçer. Yerel ve kamusal hizmetleri nasıl üreteceğimizi ve toplumsal barışı nasıl sağlayacağımızı seçim bildirgesinde bütün ayrıntılarıyla bulmak mümkündür. İktidara geldiğimiz yerlerde, hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye'ye örnek olacağız."

Toplantıda sunum yapan HDP Diyarbakır Büyükşehir Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı ise seçim bildirgelerinde yer alan projeleri paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Türkiye, Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor 2018 Yılında Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne İhraç Edildi

Rüştü Reçber: Şenol Güneş'in Milli Takıma Gelmesi Doğru Hamle Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:32:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]