Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli Oyunu Kullandı

Hdp Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli Oyunu Kullandı

39 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oyunu kullandı.

Hdp Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli Oyunu Kullandı, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oyunu kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oyunu kullanmak için Florya'daki Murat Kölük İlkokuluna geldi. Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan Buldan, 1329 numaralı sandıkta oy verdi.

Öte yandan, aynı okulda eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, 1323 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Okulun merdivenlerinde karşılaşan Buldan ve Topbaş, birbirlerine selam verdi.

Buldan, Diyarbakır'a gideceğini ifade ederek, "Herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kadir Topbaş da, "Oyumuzu kullandık. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. Biz de görev yaptık, vatandaşlarımızın gönüllerini aldık. Hayırlı olsun." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de, oy kullanmak için Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokuluna geldi. Sırada beklediği vatandaşlarla sohbet eden Temelli, 1417 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Temelli, "Oyumuzu kullandık. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Buradan Ankara'ya geçiyorum." şeklinde açıklamada bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:14 Kaynak: AA

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