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Son dakika haberleri... HDP'li Garo Paylan ile fotoğraf çektiren çocuk 5 ay sonra dağa kaçırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... HDP'li Garo Paylan ile fotoğraf çektiren çocuk 5 ay sonra dağa kaçırıldı

30.11.2021 13:17
Son dakika haberleri... HDP'li Garo Paylan ile fotoğraf çektiren çocuk 5 ay sonra dağa kaçırıldı

Son dakika haber: Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutun Süleyman Çetinkaya'nın ablasının, kardeşinin HDP'li Garo Paylan ile fotoğraf çektirdikten 5 ay sonra PKK'ya teslim edildiğine dair fotoğrafa ulaştığı ortaya çıktı.

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutun Süleyman Çetinkaya'nın ablasının, kardeşinin HDP'li Garo Paylan ile fotoğraf çektirdikten 5 ay sonra PKK'ya teslim edildiğine dair fotoğrafa ulaştığı ortaya çıktı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019 tarihinde başlatılan evlat nöbetinde Hacire Akar'dan sonra Süleyman Çetinkaya'nın ailesi evlat nöbetine katılmıştı. HDP tarafından kandırılıp terör örgütü PKK'ya gönderilen 246 ailenin evlat nöbeti 821'nci gününe girdi. Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye, kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın 31 Mart 2019 yerel seçim öncesinde HDP Milletvekili Garo Paylan ile fotoğraf çektirdikten 5 ay sonra kandırılarak dağa kaçırıldığı ve HDP tarafından PKK terör örgütüne teslim edildiğine ulaştı.

(Rıdvan Kılıç/ İHA)

Son dakika haberleri... HDP'li Garo Paylan ile fotoğraf çektiren çocuk 5 ay sonra dağa kaçırıldı

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Çetinkaya, Garo Paylan, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... HDP'li Garo Paylan ile fotoğraf çektiren çocuk 5 ay sonra dağa kaçırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... HDP'li Garo Paylan ile fotoğraf çektiren çocuk 5 ay sonra dağa kaçırıldı - Son Dakika
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