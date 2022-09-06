SEMRA GÜZEL'LE AYNI ARAÇTA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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SEMRA GÜZEL'LE AYNI ARAÇTA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

06.09.2022 15:02
SEMRA GÜZEL'LE AYNI ARAÇTA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

HDP'li Semra Güzel'le aynı araçta yakalanan şüpheliler A.G. ile F.D. adliyeye sevk edildi.

HDP'li Semra Güzel'le aynı araçta yakalanan şüpheliler A.G. ile F.D. adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonunda birlikte çekilmiş fotoğrafları çıktığı için dokunulmazlığı kaldırılarak, hakkında yakalama kararı verilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 2 Eylül'de Silivri'de bir dinlenme tesisinde gözaltına alındı. Güzel ile aynı araçta bulunan A.G.'nin 'Göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal', F.D.'nin ise 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından adli kayıtları olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Adıyaman, Eylül, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: SEMRA GÜZEL'LE AYNI ARAÇTA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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