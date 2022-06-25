HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı! Teröristlerle fotoğrafları da ortaya çıktı - Son Dakika
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HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı! Teröristlerle fotoğrafları da ortaya çıktı

25.06.2022 15:37

HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Cihat Cemre, PKK Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon sonucu sabah saatlerinde Çanakkale'de gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran Pazartesi günü gelen bir e-postada; "Muhammet Cihat Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum" şeklinde örgütsel doküman ve fotoğraflar yer alınca ekipler harekete geçti.

HDP'li Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı

HDP'Lİ VEKİLİN OĞLU ÇIKTI

İhbar ile ilgili yapılan çalışmalarda, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Cihat Cemre'nin PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle aranan Cafer K. Kod adlı PKK Merkez Komite Üyesi Abidin Karakoç ve Bozan Tekin kod adlı PKK İran Sekretaryası ile birlikte kırsal alanda silahlı olarak fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı.

HDP'li Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takipleri sonucunda, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Cihat Cemre gözaltına alındı. Operasyon doğrultusunda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

HDP'li Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı
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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Çanakkale, Hüda Kaya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı! Teröristlerle fotoğrafları da ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı! Teröristlerle fotoğrafları da ortaya çıktı - Son Dakika
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