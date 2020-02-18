HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

7 saat önce

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti sona erdi.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden 6 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Volkan için Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan, dün evlatlarının Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen Aslan çifti, oğulları Volkan ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Volkan'a sarılan anne ve baba Aslan, 6 yıllık hasretin ardından evlatlarını bağrına bastı.

Anne Aslan oğlunun elini öperken, baba ise, "Suçluysan cezanı çekersin, suçun yoksa dışarı çıkarsın. Türk adaletine güven." dedi.

Evladına kavuşan aile sayısı 8'e yükseldi

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya'ya, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan da 5 yıl süren ayrılığın ardından güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuşmuştu.

Volkan Aslan da Erzurum İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Böylece Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 8'e yükseldi.

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6 yıl sonra PKK'dan kaçıp gelen oğluna ilk sözleri, büyük takdir topladı: Türk adaletine güven
Koronavirüs nedeniyle 1 aydır görüşemeyen anne ile oğlunun uzaktan hasret giderdiği anlar yürek dağladı Tipi beğenilmediği için saldırıya uğrayan palyaço ailesini geçindirmek için okumamış Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:46:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]