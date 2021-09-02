HDP önündeki anne: Buraya evlatlarımız için geliyoruz - Son Dakika

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin HDP il binası önündeki eylemi 731'inci günde de sürüyor. 2014'te henüz 14 yaşındayken HDP aracılığıyla kandırılıp dağa gönderilen oğlu Tuncay için eylemini sürdüren Fatma Bingöl , "Toplanıp geliyorsak evlatlarımız için geliyoruz, şov için, oyun için gelmiyoruz buraya" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Akar'ın oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü günü ortaya çıktı. Bunun üzerine Hacire Akar eylemi bitirirken, oğlu da ev hapsine çarptırıldı. Akar'ın oğluna kavuşması diğer ailelere de umut oldu. Akar'ın da çağrısıyla 3 Eylül 2019'da çocukları kayıp aileler, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. 233 ailenin 731 gündür sürdürdüğü eylemde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32'ye yükseldi.