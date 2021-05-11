Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

11.05.2021 23:31
Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 41'inci haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 41'inci haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın değerlendirmesini yapmadan önce Filistin'de yaşanan olaylara karşı üzüntülü olduğunu belirterek, "Allah oradaki Müslüman kardeşlerimize yardımcı olsun. İnşallah orada Filistinli kardeşlerimiz bir an önce huzura kavuşurlar" dedi.

"GAZİANTEP MAÇINI GALİP GELİP, SİVASSPOR'UN DA PUAN KAYBINI BEKLEYECEĞİZ"Ömer Erdoğan, kendilerinin 5'incilik pozisyonunu korumak açısından önemli bir müsabaka olduğunu kaydederek, "Aynı zamanda da Malatyaspor ligde kalmayı garantilemesi açısından önemli bir karşılamaydı. Maçta keyifli geçtiğini düşünüyorum. Biz biraz kontrollü başlayıp ikinci bölgede rakibe karşı çabuk hücumlarla pozisyon bulmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Rakibe ilk yarı hiç pozisyon vermeden gol öncesinde de birkaç tane girdiğimiz net pozisyon vardı. 1-0 devre arasına girdik, rakibimizin daha çok risk alıp, daha çok bize daha çok savunmada boş alan bırakacağını biliyorduk. Oyuncularımızı ona göre ikinci yarı soyunma odasında gereken taktiksel bilgileri verdik. 1-0'ken girdiğimiz Aaron'un özellikle iki tane pozisyonu vardı. Belki orada pozisyonu gole çevirseydik 2-0 maçı koparıp galip gelebilirdik ama gol yedikten sonra açıkçası Yeni Malatyaspor'da girdiği çok net pozisyonlar vardı. Maçı pozisyon olarak değerlendirirsek ilk yarı biz daha iyiydik, Malatya ikinci yarı daha iyi oyunu vardı ve maçın hakkı açıkçası beraberlikti. Biz şimdi artık önümüzdeki Gaziantep maçına hazırlıklarımıza başlayacağız. Orada en son içeride oynayacağımız Antep maçını galip gelip Sivasspor'un da puan kaybını bekleyeceğiz ve ligi 5'inci olarak bitirip ondan sonra tabii ki 5'inci olarak da Beşiktaş'ın kupa finalini almasını bekleyip, 5'inci olarak Avrupa kupalarına gitmeyi istiyoruz. Tabi bu artık bizim elimizde değil. Biz maçımızı kazanıp Sivas'ın da oradan puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Malatyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. İRFAN BUZ: YENİ MALATYASPOR İLE BEN ŞAMPİYON OLARAK SÜPER LİG'E YÜKSELDİKYeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da geçen yıl Yeni Malatyaspor'un küme düştüğünü ancak ligin devam ettiğini, bu yıl da çok depresif bir durumda Yukatel Denizlispor maçının ardından takımın başına geçtiğini hatırlatarak, "Hakikaten kolay değildi. Bugün bir haftamız daha var ve 45 puan yaptık. Hakikaten burada inanılmaz bir mücadele verildi. Başta takım kaptanı Adem Büyük olmak üzere futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnanılmaz özverili oynadılar. Çaykur Rizespor deplasmanından pazar sabahı geldik pazartesi kampa girdik bugün maça çıktık. Bizim için de önemli bir puandı. Çaykur Rizespor deplasmanında da çok önemli bir galibiyet aldık. Çok mutluyum. Benim için burası çok farklı. Yeni Malatyaspor ile ben şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldik. Bizim açımızdan çok güzel bir başarı ve çok mutlu oldum. Buradaki insanları çok seviyorum. Malatya'nın genlerini, genetiğini biliyorum. Buradaki insanları çok iyi bilmek gerekiyor. Bunu da başardığımız için Allah'a şükürler olsun çok mutluyum" dedi."BUNU BAŞARMAK ÇOK ÖNEMLİ VE GÜZEL"İrfan Buz, karşılaşmanın ilk yarısı rakiplerinin pozisyonları olduğunu, istedikleri gibi oynayamadıklarını ifade ederek, "Devreye girmeden golü yedik. Taktiksel anlamda değişiklikler yaptıktan sonra ikinci yarı tamamen üstünlüğü elimize aldık, pozisyonlara girdik ve golü attık. Takımımız bastırdı, pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı tamamen bizim lehimizeydi ve berabere kaldık. Hiç kimseye bakmadan bunu başarmak çok önemli ve güzel. Burada Yeni Malatyatspor taraftarına ve tüm Malatyalılar için çok önemli bir gün. Yeni Malatyasporumuz ligde ve önümüzdeki yıl için planlarını yapabiliyor. Bu da çok büyük bir mutluluk ve başarı" şeklinde konuştu."GALATASARAY MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"

Bir gazetecinin "Bundan sonraki planınız nedir?" sorusuna İrfan Buz, "Şu anda bir planım yok. Bizim buraya geldiğimizdeki planımız tamamen takımı ligde tutmaktı. Onun üzerine gittik o nedenle hep müsabaka müsabaka gittik. Elimizdeki imkanlarla hep önümüzdeki müsabakalara baktık. Şu da bir gerçek sahamızda 6 maça çıktık ve hiçbir müsabakayı kaybetmedik, bu da çok önemli. Futbolculara bir gün izin vereceğiz, ondan sonra Galatasaray maçına odaklanacağız" yanıtını verdi.

Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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