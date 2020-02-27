Helikopter destekli çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Konya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından düzenlenen ambulans helikopterin de kullanıldığı çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı.



Konya UMKE, afetlere hazırlanmak, yaşanabilecek afetlerde can kaybını en aza indirebilmek amacıyla her yıl en az 2 kere eğitim tatbikatı düzenliyor. Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketi sonrasında, bu tarz doğal afetler sırasında neler yapılması gerektiğinin kavranması amacıyla Konya'da ilk kez çığ tatbikatı gerçekleştirildi. Konya'nın Derbent ilçesi Aladağ Kayak Merkezinde yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.



Uygulanan senaryoda; 2 kayakçının kayak yaparken üzerilerine çığ düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar onları kurtarmak isterken ikinci bir çığ felaketi daha meydana geldi ve kar altında kalanların sayısı 6'ya yükseldi. Bu şekilde ihbar alan 50 kişilik bir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi hemen çığın yaşandığı bölgeye geldi. Arama, kurtarma faaliyetlerinde UMKE'ye bir tim de AFAD ekibi eşlik etti. Yapılan çalışmalar sonrasında kar altında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kar altında kalanların birinin durumunun ağır olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter sevk edildi. Ağır yaralı vatandaş sedyeye alınarak önce kar paletli kara ambulansına taşındı, ardından da ambulans helikoptere götürülerek hastaneye sevk edildi. Hafif yaralı olarak kurtarılan diğer vatandaşlar ise, bölgede kurulan Sahra Hastanesine götürülerek tedavileri yapıldı.



"Medikal kurtarma ekiplerimizin önemini burada görmüş olduk"



Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Ülkemizde son günlerde çok üzücü hadiseler yaşanıyor, deprem gibi, çığ gibi. Bunlardan kaçınamadığımız için bunlarla beraber yaşamaktan ziyade tedbirler geliştirip, zararı en aza indirmek bizlerin en büyük görevi. İnsanoğlunun bu yönde çaba sarf etmesi gerekiyor. Onun için de devletimiz uzun yıllardır bazı kurumlar vasıtasıyla bu doğal afetlerle mücadele yönünde çok ciddi çalışmalar yapıyor. Teknolojinin yanı sıra, personelimizin çok hazırlıklı bir şekilde olması amaçlarımız arasında. Bugün burada Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz, AFAD ile beraber bir tatbikat yaptılar. Bir çığ felaketi yaşanmış senaryosu üzerine orada kalan bazı vatandaşlarımıza müdahale ettiler. AFAD'ın ve kurtarma ekiplerinin kar altından, bina altından, toprak altından çıkarmış olduğu insanlarımıza ilk müdahale büyük önem arz ediyor. Orada yerinde yapılmayan bir müdahale iç kanamaya sebep olarak veya değişik bir sebeplerden birkaç gün sonra bile ölüme sebep olabiliyor. Onun için bu medikal kurtarma ekiplerimizin önemini burada görmüş olduk" şeklinde konuştu.



"Kendimizi bu işe hazırlamak amacıyla bu tatbikatı düzenledik"



Vali Toprak, "Bugün de Sağlık Bakanlığımıza ait kurtarma helikopterimiz de, acil olan hastalara, çok ağır olanlara müdahale edip donanımlı sağlık tesislerine ulaştırmak üzere buraya geldi ve senaryo gereği olan bir yaralımızı hastaneye götürdü. Biz tabii burada şunu yapmaya çalışıyoruz; UMKE personelimiz zaten gönüllülük esasına göre çalışıyor. Bunlar normalde bizim sağlık personellerimiz. Fakat böyle bir felaket Türkiye'mizin hangi köşesinde olursa olsun derhal bunlar gönüllülük esasına göre gelip bizim sevk ve idaremizle intikal ediyorlar. Bizim amacımız; inşallah böyle bir felaket yaşamayız ama başımıza geldiğinde de şaşırıp kalmamak, hareketsiz kalmamak, ne yapacağımızı bilmez bir durumda olmamak için biz kendimizi bu işe hazırlamak amacıyla bu tatbikatı düzenledik. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Demek ki görevlerinin bilincindeler, önemini kavramışlar ve en önemlisi ne yapmaları gerektiğini biliyorlar" ifadelerini kullandı.



Düzenlenen tatbikata Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, Derbent Kaymakamı Yakup Papaker, Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten ve çok sayıda sağlık personeli katıldı. - KONYA