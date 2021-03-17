Heniyye, Hamas'ın Filistin seçimlerine ulusal ve ortak listeyle katılmayı tercih ettiğini duyurdu - Son Dakika

Heniyye, Hamas'ın Filistin seçimlerine ulusal ve ortak listeyle katılmayı tercih ettiğini duyurdu

17.03.2021 13:49
Heniyye, Hamas'ın Filistin seçimlerine ulusal ve ortak listeyle katılmayı tercih ettiğini duyurdu, System.String[]

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, seçimlere, ulusal ve ortak listeyle katılmayı tercih ettiklerini belirtti.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, seçimlere, ulusal ve ortak listeyle katılmayı tercih ettiklerini belirtti.

Kuds el-Arabi gazetesinde yer alan yazısında Heniyye, Hamas'ın mayıs ayında yapılacak Filistin seçimleriyle ilgili tutumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın seçimlere, en geniş siyasi ve ulusal yelpazeyi içine alacak ulusal ve ortak bir listeyle katılmaktan yana olduğunu kaydeden Heniyye, sözünü ettiği liste ve katılacak gruplara ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Heniyye, Hamas'ın seçimlere katılmayan taraflar dahil herkesi içine alan ulusal birlik hükümeti kurulmasını yeğlediğini ifade ederek, ulusal isimler, kişiler ve grupları içine alan kapsamlı anlaşmadan yana olduklarını vurguladı.

İsmail Heniyye, şöyle devam etti:

"Hamas, ulusal birliğin güçlendirilmesi ve Filistinli gruplar arasındaki ayrılığın son bulmasının, Filistin'in gücünü en üst düzeye çıkarmak ve siyonist projeyle mücadele için gerekli olduğunu düşünüyor. Seçimlerin yapılmasını isterken esas alınan dayanak noktası, Filistin halkının her nerede olursa olsun rolünü etkin kılmak üzere kuruludur. Halkın kendisini temsil etmek üzere seçtiği yöneticiler, beklentilerini ve hedeflerini gerçekleştirebilecektir."

Heniyye, ayrıca hazırlanacak listenin, "Ulusal Mutabakat" belgesi kararlarını korumayı esas alması gerektiğini vurguladı.

Filistinli grupların genel sekreterleri ve temsilcileri, Eylül 2020'de eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta video konferans yoluyla toplantı düzenlemişti.

Toplantıda "1967 sınırlarında tam egemenliğe sahip Filistin devletinin kurulması" hedefine bağlılığın vurgulandığı "Ulusal Mutabakat" adlı bir belge yayınlanmıştı.

Anlaşmaya varılan konular arasında, siyasi ve fikri çoğulculuk temelinde, tek bir otorite ve hukuka sahip tek bir demokratik siyasi sistemin kurulması ve şeffaf seçimler yoluyla barışçıl olarak yönetimin devredilmesi gerektiği de yer alıyor.

Hamas ile Fetih hareketleri başta olmak üzere Kahire'de görüşmelerine devam eden Filistinli gruplar, geçen ay, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden yargıçların bulunacağı özel bir seçim mahkemesi kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak'ta, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fetih hareketinin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.

İsmail Heniyye, Batı Şeria, Filistin, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heniyye, Hamas'ın Filistin seçimlerine ulusal ve ortak listeyle katılmayı tercih ettiğini duyurdu - Son Dakika


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