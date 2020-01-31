Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Hentbol: Haftanın programı

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 12. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 11. hafta maçları oynanacak.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 12. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 11. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor (Celal Atik)

2 Şubat Pazar:

13.00 Mardin Büyükşehir Başak- Yenimahalle Belediyespor (Mardin Artuklu)

15.00 Üsküdar Belediyespor- Pazarspor (Çamlıca)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (THF)

14.30 Beykoz Belediyesi Gençlik- Güneysu (Recep Şahin Köktürk)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor (Celal Atik)

16.00 Beşiktaş Aygaz-Göztepe (Süleyman Seba)

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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