Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Kadınlar Süper Lig'de ise erteleme maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
13.00 Güneysuspor- İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Güneysu)
14.00 Göztepe- Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi (Gaziemir)
14.00 Köyceğiz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Muğla Menteşe)
16.00 Beykoz Belediyespor- Antalyaspor (R. Şahin Göktürk)
17.00 Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)
18.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (THF)
Kadınlar Süper Lig
8. hafta
3 Ocak Pazar:
12.30 Sivas Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Taha Akgül)
9. hafta
Yarın:
13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma- Kastamonu Belediyespor (Elazığ Yakup Kılıç)
Kaynak: AA
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