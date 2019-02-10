Hentbol: Toplu Sonuç
1 saat önce
Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.
İki ligde yapılan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig Karşıyaka
Belediyespor- Adıyaman
Belediyespor: 25-39
CIP Travel Antalyaspor- Beykoz
Belediyespor: 26-26 İzmir
Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş Mogaz
: 24-28
Kadınlar Süper Lig
Yalıkavakspor- Üsküdar
Belediyespor: 26-34
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:12 Kaynak: AA
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