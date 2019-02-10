Son Dakika Haberleri: Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

1 saat önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.

İki ligde yapılan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Lig

Karşıyaka Belediyespor- Adıyaman Belediyespor: 25-39

CIP Travel Antalyaspor- Beykoz Belediyespor: 26-26

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş Mogaz: 24-28

Kadınlar Süper Lig

Yalıkavakspor- Üsküdar Belediyespor: 26-34

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:12 Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor
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