Hepsiburada, Cem Yılmaz'la yaptığı reklam iş birliğini tanıttı - Son Dakika

Hepsiburada, Cem Yılmaz'la yaptığı reklam iş birliğini tanıttı

15.10.2020 17:46
Hepsiburada, Cem Yılmaz'la yaptığı reklam iş birliğini tanıttı, System.String[]

ticaret platformu Hepsiburada, İzmir'de dün düzenlediği etkinlikle ünlü sanatçı Cem Yılmaz ile başlattığı yeni iletişim atılımı ve iş birliğini duyurdu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, İzmir'de dün düzenlediği etkinlikle ünlü sanatçı Cem Yılmaz ile başlattığı yeni iletişim atılımı ve iş birliğini duyurdu. Cem Yılmaz'ın sevilen filmlerindeki karakterlerin içinde bulunduğu ilk reklam filmi yarın yayınlanacak.

İzmir'de dün düzenlenen etkinlikte, e- ticaret platformu Hepsiburada ve ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın reklam iş birliği ve iletişim atılımı tanıtıldı. Swissotel'de düzenlenen basın toplantısına; Cem Yılmaz, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ ve Hepsiburada CMO'su Yüce Zerey katıldı. Usta sanatçı Cem Yılmaz ile başlatılan iş birliği kapsamında, unutulmaz Cem Yılmaz film karakterlerinin yer aldığı serinin ilk filmi yarın seyircinin karşısına çıkacak. Hepsiburada'nın hizmet ve inovasyonlarının vurgulandığı iletişim serisinin ilk adımı 'Efsane Başlıyor' söylemiyle izleyiciyle buluşacak.

"EFSANE İSİMLE BİRLİKTE EFSANE KAMPANYALAR OLACAK"

Basın toplantısında konuşan Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Hepsiburada ayda 200 milyondan fazla ziyaretin olduğu bir platform. Silikon Vadisi ile kapalıçarşı kültürünü bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu bölgede dünya devlerine karşı pazarın lider teknoloji şirketi olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Tüm bunların cem yılmazla kesişmesi bu noktada oldu. Cem yılmaz'la birlikte bu yola çıkmak için bir karar verdik. Bu asla klasik anlamda bir mark ünlü işbirliği değil. Bu çok uzun süreli stratejik bir iş birliği. İnovasyonlara yön vermek, Türkiye'nin gurur duyacağı yeni işlere imza atmak. Efsane kavramını Türkiye'ye tanıtan hepsiburada oldu. Efsane isimle birlikte efsane yolculukta efsane kampanyalar yer alacak. Bu konseptin altını dolduracak birçok projeyi birkaç gün içinde geçireceğiz. Efsane sezon gelmek üzere. Cem Yılmaz'la aynı vizyonu gördüğümüzü fark ettik. İki tarafın da kaliteye olan tutkusu ve türkiyenin insanına olan heyecanı çok ortaktı. Bu sektöre yeni bir soluk getireceğimize inanıyoruz. Katma değerli, fark yaratan hizmet ve servisleri ön plana çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Hepsiburada CMO'su Yüce Zerey ise, Cem Yılmaz'la bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Genelde markalar ünlülerle birlikte reklam anlaşması yaparlar ve kişileri reklamlarda oynatırlar. Biz Cem Yılmaz ve Fikir Sanat ekibiyle birlikte fikir üretiminden kreatif üretim sürecine kadar entegre bir iş birliği yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"PAKETİM ULAŞMADI DİYE BANA SORACAKLAR"

Sanatçı Cem Yılmaz ise kendisinin de halihazırda bir Hepsiburada kullanıcısı olduğunu, uzun yıllardır güvenle alışveriş yaptığını belirterek, "Hayat bizi başka bir alışveriş anlayışına götürecek. Uygulamanın bir cazibesi var. Aldığınız parayı hemen orada harcıyorsunuz, ekonomiye kazandırıyorsunuz. Alışverişin olumsuz tarifleri çok mümkün, alışveriş çılgınlığı dediğimiz bir şey. Uygulamayı kullanıyorum, özellikle işin teknolojisini ve ürünün ulaşımındaki hızı test ediyorum. Şimdiye kadar olumsuz tecrübem olmadı. Bu alanda hizmet veren birçok yerden hızlı olduğunu söyleyebilirim.Yakın zamanda bir parfüm aldım" dedi.

İş birliğinden bahseden Cem Yılmaz, "Bizim memleketimizde güzel şeyleri yapanların birbirini bulması çok anlamlı oluyor. Belli sebeplerle bir araya gelişler oluyor. Kökte dikkat ettiğim bazı şeyler var. Bunların birçoğu Türk markaları. Cazibelerden birisi Hepsiburada'nın, dünyanın geldiği bu noktada standardı takip eden bir şirket olması. Yalnızca aracılıkla bir hizmeti bir yerden bir yere ulaştırma değil, içinde bir sürü üreten insanlar var.  Satıcı ve üreticiler de bu platformun içinde. Girişimci insanlar, kadın girişimciler var. Bu gibi şeyler cazibe yaratıyor. Benim tercihim o nedenle Hepsiburada oldu. Bundan sonra büyük ihtimalle 'Abi benim paketim ulaşmadı' diye bana soracaklar. 25 senedir hangi hizmetin reklamında bulunsam, birebir muhatap olmuşumdur. Hepsiburada diyince insan 'Ben niye burada yokum?' diye düşünüyor. Yalnızca bir alışveriş değil, bizim memleketimizden insanların aktif olarak üretici, satıcı, tedarikçi olması ve yerli olması çok önemli" diye konuştu.

"KARAKTERLERİN BİR ARADA OLMASINI HAYAL EDİYORDUM"

Filmlerindeki karakterleri bir araya getirmenin hayali olduğundan da bahseden Yılmaz, "Uzun zamandır sinemada ve sahnede ürettiğim sözler, karakterler, birçok filmimde canlandırdığım karakterleri tekrar canlandırma imkanı buldum lansman döneminde. Bu karakterlerin bir arada olmasını başka vesilelerle de hep hayal ediyordum. Üretmek kolay bir şey değil, mücadele gerektiren bir şey. Ama yolda alacağımız kararlar olacak. Şimdilik en azından eğlenceli ve neşelendirici başlayalım diye böyle bir yola gittik. Seyirci beni gördüğü zaman anlar ki burada bir indirim var. İlk ürettiğimiz grupta 6-7 tane reklam filmi var. Bu karakterlerin her birinin bir macerasını göreceğiz. Bu işin ucunu dinamik bırakıyoruz. Senaryo yazımında da görevliyim" şeklinde konuştu.


Hepsiburada, Cem Yılmaz'la yaptığı reklam iş birliğini tanıttı
Hepsiburada, Cem Yılmaz'la yaptığı reklam iş birliğini tanıttı
Hepsiburada, Cem Yılmaz'la yaptığı reklam iş birliğini tanıttı
Hepsiburada, Cem Yılmaz'la yaptığı reklam iş birliğini tanıttı
Hepsiburada, Cem Yılmaz'la yaptığı reklam iş birliğini tanıttı
Hepsiburada, Cem Yılmaz'la yaptığı reklam iş birliğini tanıttı

Hepsiburada, Cem Yılmaz, Sanatçı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada, Cem Yılmaz'la yaptığı reklam iş birliğini tanıttı - Son Dakika Ekonomi

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