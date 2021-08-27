Hepsiburada'nın ilk 6 ayda toplam platform satışları 10,4 milyar TL oldu

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, "İkinci çeyrekte toplam platform satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 5,9 milyar TL'ye ulaştı. İlk yarı yılda satışlarımız ise 2020'nin ilk altı ayına göre yüzde 58,2 arttı ve 10,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti." dedi.

Emirdağ, düzenlenen çevrim içi basın toplantısında Hepsiburada'nın NASDAQ halka arzı ile başlayan yeni dönemine ilişkin gelişmeleri, e-ticaret sektöründe gelinen noktayı ve şirketin ikinci çeyrek ile ilk yarı rakamlarını paylaştı.

Hepsiburada'nın hisselerinin, dünya teknoloji borsası NASDAQ'ta 1 Temmuz'da işlem görmeye başladığını hatırlatan Emirdağ, Türk girişimcilik ve e-ticaret ekosistemi adına çok önemli bir kilometretaşı olan bu gelişmenin, hem kendilerini hem de paydaşlarını gururlandırdığını söyledi.

Emirdağ, Türkiye'de ticaretin dijitalleşmesine öncülük etme vizyonuyla çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, e-ticaret açısından çok cazip bir ülke. E-ticaretin 2025 yılında toplam perakende pazarında yüzde 20'lere varan penetrasyona ulaşacağını öngörüyoruz, pazarın yüzde 90'ı henüz offline. Müşterilerimize daha iyi nasıl servis veririz diye sürekli yeni yollar, yeni hizmetler düşünüyoruz, hayata geçiriyoruz. Sorunsuz iade, hızlı gönderi, kredi kartına taksit, alışveriş esnasında tüketici kredisi sunma ve Efsaneler Kulübü'müz bunlardan bazıları. Ayrıca, yeni işler, yeni servisler geliştirerek büyüyoruz.

HepsiExpress, HepsiPay, HepsiFly, HepsiGlobal gibi stratejik işlerimiz hızla büyüme potansiyeli taşıyorlar. Bu iş modeli sayesinde 2015-2020 yılları arasında ortalama baktığınızda her yıl yüzde 64 büyüdük. Güçlü operasyonel yetkinliklerimiz, güçlü lojistik ağımız ve altyapımız, teknolojik yetkinliklerimiz, marka gücümüz, hibrit iş modelimiz, entegre ekosistemimiz ve verimli sermaye kullanma becerimiz sayesinde bugün Türkiye'de doğmuş, büyümüş, gelişmiş, Türkiye'nin şirketi olarak NASDAQ'ta halka açılan ilk Türk şirketi olmaktan gurur duyuyoruz."

"Hepsijet artık Türkiye'nin 81 ilinde var"

İkinci çeyrek sonuçları hakkında bilgi veren Emirdağ, "Odağına koşulsuz müşteri memnuniyetini koyan bir şirket olarak, çalışanlarımız başta olmak üzere iş ortağımız olan tüm satıcı ve tedarikçi ağımızla ikinci çeyrekte toplam platform satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 5,9 milyar TL'ye ulaştı. İlk yarı yılda satışlarımız ise 2020'nin ilk altı ayına göre yüzde 58,2 arttı ve 10,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti." dedi.

Emirdağ, bu sonuçlarda geçen yılın aynı döneminin güçlü baz etkisinin olduğuna dikkati çekerek, bununla birlikte müşteri sayısı, sipariş frekansı, platform üzerinde satış yapan aktif satıcı sayısı ve ürün çeşitliliğini de bu dönemde artırmayı başardıklarını dile getirdi.

2021 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9'luk artışla ulaşılan 13,1 milyon siparişle Hepsiburada platformundaki tüm zamanların 3 aylık sipariş rekoru kırıldığının altını çizen Emirdağ, şu bilgileri verdi:

"2021'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla Pazaryeri'nde mağazası bulunan ve satış yapan aktif üye işyerlerinin sayısı 2'ye katlanırken, Hepsiburada platformunda satışı yapılan ürün sayısı da yaklaşık 2 katına çıktı. Bunu yaparken yeni işlerimiz HepsiExpress, HepsiPay, HepsiLojistik'i de büyüttük.

Hepsijet artık Türkiye'nin 81 ilinde var. Haziran ayında lansmanını yaptığımız HepsiPay Cüzdanım ödeme servisimiz müşterilerimiz tarafından kısa zamanda yüksek oranda benimsendi. HepsiExpress ise yaklaşık 40 markanın 1.800 mağazasını kapsayacak şekilde dağıtım ağını genişletti ve bugün itibarıyla yaklaşık 50 şehirde faaliyet gösteriyor."

"Bu çeyrekte yüzde 38 büyüyerek güçlü büyümemizi sürdürdük"

Emirdağ, "Özellikle sektörel bazda pazaryeri modeline sahip e-ticaret şirketlerinin sağlıklı büyüme göstergesi olan ve dolayısıyla en temel göstergeye GMV – Gross Merchandise Value diyoruz. Bu şunu gösteriyor, platform üzerindeki toplam satışlara bakıldığında bu çeyrekte yüzde 38 büyüyerek güçlü büyümemizi sürdürmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Stratejik büyüme ve iş modellerinin gereği toplam satışlar içinde satıcısı Hepsiburada olarak gerçekleştirdikleri satışların oranı azalırken, Pazaryeri'ne üye şirketlerin direkt yaptıkları satışların oranının artmaya devam ettiğine vurgu yapan Emirdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yani pazaryeri stratejimizin toplam satışa yaptığı katkı arttı. Bu geçiş de bizim stratejimiz doğrultusunda gerçekleşti. Gelirlerimizdeki artış temelde bu stratejik geçişin sonucu olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan gelirlerimiz içinde dağıtım hizmetleri ve diğer gelirlerimiz toplamda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,2 artarak güçlü büyüme gösterdi.

2021 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9'luk artışla ulaşılan 13,1 milyon siparişteki bu artış, 2021'in ilk 6 ayında geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 44 düzeyinde gerçekleşti ve 6 aylık sipariş adedinde 22,3 milyon siparişe ulaştık."

Emirdağ, bu büyümenin arka planında insanların hayatında güvendikleri, inovatif ve samimi bir yol arkadaşı olma misyonlarının yattığını, bu misyonun da online alışverişin gerçekleriyle örtüşen "seçenek, fiyat ve teslimat" sac ayağına yaslandığını söyledi.

"Aktif satıcı sayımızı 30 Haziran itibarıyla 2 katına çıkarmayı başardık"

Platformdaki aktif satıcı sayısını 30 Haziran 2021 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarmayı başardıklarını aktaran Emirdağ, bunun müşterilere yansımasının da platformda satışı yapılan ürün birim adetlerinin yine aynı dönemde yaklaşık 2 kat artması şeklinde olduğunu dile getirdi.

Emirdağ, rekabetçi ve cazip fiyatlarla müşterilere en uygun fiyatları sunma ilkesine 2021'in ikinci çeyreğinde de sadık kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hepsiburada'yı Türkiye'nin KOBİ'leriyle birlikte büyütme stratejimizin gereği olarak bir süredir, Hepsiburada Pazaryeri'ne üye mağaza sahibi iş ortaklarımızın tüketiciye direkt yaptıkları satışların toplam platform satışlarımız içindeki payını artırmaya yönelik kapsamlı ve kararlı bir program uyguluyoruz. Bu sayede, Pazaryeri'ne üye şirketlerin direkt satışlarının Hepsiburada platformundan gerçekleşen toplam satışlar içindeki payı 2020'nin ilk yarısı sonunda yüzde 58 iken, bu oranı hedeflerimiz doğrultusunda 2021'in ilk yarısı sonunda yüzde 69'una çıkardık. Hepsiburada ekosistemindeki satıcı ve tedarikçi firmalara sağladığımız finansman desteği, 2018-2020 yılları arasında 11,4 kat gibi güçlü bir artış gösterdi.

Ayrıca Hepsiakademi eğitim yapılanmamız ile ihtiyaca göre şekillendirilebilen geniş eğitim kataloğundan iş ortaklarımız yoğun bir şekilde yararlanmaya devam ettiler. Bu desteklerimizin neticesinde bugün itibarıyla toplam platform satışlarımızın değer bazında yaklaşık yüzde 70'e yakınını Hepsiburada Pazaryeri'nde mağaza açan KOBİ'lerimiz gerçekleştiriyor. Bu tablo Hepsiburada'nın yerel kalkınma yoluyla Türk ekonomisine yarattığı katma değerin çarpan etkisiyle arttığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de KOBİ'lerimizle birlikte büyümeye devam edeceğiz."

"Kadın girişimci sayısı 2020 sonunda 19 bin iken, Haziran sonunda 23 bine yükseldi"

Kadın Girişimcilere Teknoloji Gücü programını kararlı bir şekilde büyütmeye ve ekonomiye katılan kadın girişimci sayısını kesintisiz artırmaya devam ettiklerini bildiren Emirdağ, "2017'de başlattığımız bu programımıza dahil olan kadın girişimci sayısı, 2020 sonunda 19 bin iken Haziran sonunda 23 bine yükseldi." dedi.

Emirdağ, yılın ikinci yarısında e-ticaret pazarını etkileyen bazı gelişmeler yaşandığını dile getirerek, 1 Temmuz'da salgın yasaklarının kalkması ve bayram tatilinin 9 güne çıkmasının tüketicilerin online alışveriş davranışlarını etkilediğini anlattı.

Sonrasında yaşanan yangın ve sel gibi doğal afetlerin haklı şekilde herkesin önceliklerini değiştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öte yandan yılın ikinci yarısı bizim için geçmiş yıllara baktığımızda mevsimsellik nedeniyle daha güçlü büyüdüğümüz bir dönem. Bu yıl da öyle olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bir büyümeyi önceliklendirmeye ve bu sayede uzun vadede değer yaratma temel prensibiyle çalışmaya devam ediyoruz.

Bunu da daha fazla müşteri alarak, sipariş frekansını artırarak, daha fazla KOBİ'yi platformumuza dahil ederek, daha çok seçenek sunarak, rekabetçi fiyat politikamızı sürdürerek ve yeni işlerimizi büyüterek yapacağız. Bu kapsamda 2021 yılında toplam 28-29 milyar TL satış hacmi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

"2 bin 500 çocuğumuzun 1 yıllık eğitim giderlerini karşılayacağız"

Toplantı çerçevesinde yaptıkları sosyal çalışma ve verdikleri sosyal desteklerden de bahseden Emirdağ, yeni başlattıkları sosyal kampanyanın da duyurusunu yaptı.

Emirdağ, şunları aktardı:

"1,5 yıl okullarından ayrı kalan çocuklarımız 6 Eylül'de eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okullarına pandemi koşullarının elverdiği ölçüde yeniden kavuşacak. Bizler de Hepisburada olarak eğitimi desteklemek adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile 2 bin 500 çocuğumuzun 1 yıllık eğitim giderlerini karşılamak üzere bir protokol imzaladık.

Burada önceliğin doğal afetlerden etkilenen ve bu nedenle eğitimde fırsat eşitliğinden tam anlamıyla yararlanamayan çocuklarımızda olmasını düşündük ve bu alanda bir nebze çözüm üretebilmeyi ümit ediyoruz. Bu kampanyayı, isteyen müşterilerimiz de Hepsiburada platformu üzerinden eriştikleri TEGV dijital bağış kartları aracılığıyla büyütebilecekler. Umarım tüm çocuklarımız en temel hakları olan eğitimde fırsat eşitliğine kavuşurlar."

"Türkiye'deki istihdama desteğimiz sürecek"

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emirdağ, Türkiye'nin dijitalleşme konusunda çok büyük bir dönüm noktasında olduğuna işaret ederek, çok büyük bir fırsat ve potansiyel bulundurduğunu söyledi.

Emirdağ, "Türkiye'nin perakende pazarının hala yüzde 90'ı offline'da. Şu an yüzde 10 olan dijital, e-ticaret tarafının da önümüzdeki 4-5 yıl içinde yaklaşık yüzde 20'ler üzerine çıkacak gibi görünüyor. Yani tam bir dönüm noktasındayız ve biz bunun farkındayız. Türkiye'ye yatırım yaparak, doğru yatırımların gücüyle, işimizi büyüterek, büyüme odaklı ilerlemek istiyoruz. Odağımız sağlıklı büyüme." ifadelerini kullandı.

Hisselerdeki günlük iniş çıkışların çok önemli olmadığının altını çizen Emirdağ, uzun vadeye odaklandıklarının altını çizdi.

Emirdağ, "Çok iyi tanımlanmış ve sağlam bir planımız var. Önceliğimiz sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Hepsiexpress ve HepsiPay'e yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bunlar gibi diğer projelerimiz de var, onları büyütmeyi ve ölçeklendirmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin Hepsiburadası olarak hizmette kaliteye, servisteki çıtayı yükseltemeye özen gösteriyoruz. Bu anlamda operasyon, lojistik ve teknoloji altyapımıza yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Türkiye'deki istihdama desteğimiz sürecek." diye konuştu.