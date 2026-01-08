Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor - Son Dakika
Yaşam

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

08.01.2026 15:32
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda çiçek satan genç kızın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. ''Caddenin en güzel çiçekçisi'' notuyla yapılan paylaşım kısa sürede viral olurken, genç kız güzelliğiyle gündem oldu.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda çiçek satarak geçimini sağlayan genç bir kız, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf sonrası gündeme oturdu.

GENÇ KIZI FOTOĞRAFLAYIP PAYLAŞTI

Bir sosyal medya kullanıcısı, çiçek satan genç kızın fotoğrafını paylaşarak "Poz ver dedim, kırmadı. Herkes bilir, caddenin en güzel çiçekçisi..." notunu düştü. Paylaşım kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar genç kızın güzelliği hakkında çok sayıda yorum yaptı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede etkileşim alan paylaşımın ardından genç kızın kim olduğu merak konusu olurken, sosyal medyada birçok kişi fotoğrafı tekrar paylaşıp yorumlarda bulundu. Gündem olan görüntülerle birlikte "caddenin en güzel çiçekçisi" ifadeleri dikkat çekti.

İşte gündem olan o çiçekçi;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Kakil Serkan Kakil:
    evet yeni bir TikTok fenomeni doğuyor 2 gün sonra tiktok'ta canlı yayında görürüz 14 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    sibel can 2026 5 0 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    Ag fenomendır kah peee 1 1 Yanıtla
  • YoH null YoH null:
    yoo konuşmuyoruz 1 1 Yanıtla
    kamer tekeş kamer tekeş:
    e yorumun ne? 0 0
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    adriana limani gibi 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
