Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı - Son Dakika

Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı

11.10.2020 00:57
Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı, System.String[]

Elazığ'ın Kovacılar ilçesinde bir yıl önce kurulan ve ilk aşamada 80 kadın ile işe başlayan tekstil atölyesi, Covid-19 süresince eleman çıkarmak yerine istihdam sağlayarak kapasitesini yaklaşık yüzde 40 arttırdı, personel sayısını 110'a yükseltti.

Elazığ'ın Kovacılar ilçesinde bir yıl önce kurulan ve ilk aşamada 80 kadın ile işe başlayan tekstil atölyesi, Covid-19 süresince eleman çıkarmak yerine istihdam sağlayarak kapasitesini yaklaşık yüzde 40 arttırdı, personel sayısını 110'a yükseltti. Atölye sahibi Hasan Hayri Özkan pandemiden dolayı eleman bulmakta zorlandıkları neredeyse her geleni işe aldıklarını dile getirdi.

Kovancılar ilçesinde iş adamı Hasan Hayri Özkan, geçen sene Kasım ayında 1 milyon 200 bin TL yatırım yaparak bin 200 metrekare alan üzerine tekstil atölyesi kurdu. İş adamının kurduğu atölye ilk aşama da 80 kadına istihdam sağladı. Pandemi süreciyle birlikte bir çok işletme işçi çıkartırken Özkan, tam tersine personel aldı. Ulusal firmalarla çalışmanın avantajını kullanarak üretime devam eden Özkan, mevcudu 110 kişiye çıkardı. Yüzde 95'i kadın olan atölye özellikle ilçedeki kadınlarında iş için umut kaynağı oldu. Fakat Covid-19'dan dolayı işçi bulmakta sıkıntı çektiklerini belirten Özkan, neredeyse gelen herkesi aldıklarını ve eğitim verdikten sonra işe başlattıklarını aktardı.

"Mevcudu koruyarak bunun üzerine çıktık"

Atölye olarak birinci yıllarının dolduğunu belirten Hasan Hayri Özkan, "Bu 1 yıl içerisinde Covid-19 ile mücadele ettik. Bu mücadele kapsamında biz iş verenlere düşen vazife istihdamı azaltmadan mevcudu korumaktı. Biz bunu başardık. Mevcudu koruyarak bunun üzerine çıktık. Bugün 2020 yılının 10'uncu ayı bizim mevcudumuz bu ayki yeni alımlarla birlikte 110'dur. Bu da bizim için büyük bir gurur ve övünç kaynağıdır. Kendi memleketimizde yaptığımız bu işin hakkını vererek en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenden dolayı mutluyuz. Biz ulusal markalarla çalıştığımız için ön sipariş alıp çalışıyoruz. Çalışmalara hızla devam ediyoruz" dedi.

"Pandemi dolasıyla işçi bulmakta zorluk yaşıyoruz"

Virüsten kaynaklı bir çok sektörün sekteye uğradığını aktaran Özkan, "Ama çok şükür biz yaptığımız girişimlerle bu virüsün olumsuz etkilerini minimuma indirdik. İşlememiz de çalışan personelin yüzde 95'i kadındır. Bu da bize aslında bir güzellik katıyor. İşletmemizde çalışma ortamı daha iyi ve huzurlu. Amacımız istihdamımızı artırarak ilçemizdeki işsiz insanlara bir umut olmaktır. Kapasitemizi her geçen gün daha çok artırarak geçimini sağlamakta zorlanan insanların hanesine bir maaş da olsa sokabilmektir. Kapasitemiz 200 civarıdır. Bu pandemi dolasıyla işçi bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bunu söylemek bir yandan da güzel. Kapasitemiz yüksek, biz neredeyse gelen herkesi işe alıyoruz. Kısa bir eğitimden sonra iş başı yaptırıyoruz. OSB açılması durumunda bizim lehimize çok ciddi gelişmeler olacak. Çünkü şuanda bizim en büyük sıkıntımız sigorta girdileridir. OSB'de 6. bölge imkanından faydalanacağımız için istihdamımızı 2 katına çıkartabiliriz" diye konuştu.

1 yıldır atölyede çalıştığın dile getiren Ebru Güneşoğlu ise "Burada çalışıyorum. İşimden memnunum. Burada çalıştığım maaşla da ikinci üniversitemi okuyacağım. İşimizden memnunuz. İnşallah kapasite artar ve daha fazla arkadaşla çalışırız" ifadelerini kullandı.

İşinden çok memnun olduğunu aktaran Hülya Türkmenoğlu da "Kadınlar için gerçekten çok güzel bir iş. Çok güzel ve kaliteli zaman geçiriyoruz. Tekstil, gerçekten önü açık bir meslek. Daha çok şey öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Aynı zamanda ailemize katkımız oluyor. Kovancılar'a tekstil bu son yıllarda geldi. Kadınlar için çok güzel bir imkan oldu"diyerek düşüncelerini aktardı. - ELAZIĞ

Koronavirüs, İstihdam, Kadın, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi         
00:39
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi         
17:08
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var         
15:31
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak         
14:09
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 01:27:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei