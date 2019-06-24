- Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes'te krosta

- Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes'te krostaEmre Demir'e durmak yokKAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir, tatil yapmıyor. Tüm oyuncular tatilin tadını çıkarırken Emre Demir, Erciyes'te kros yaparak yeni sezona hazırlanıyor.Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen en genç oyunculardan biri olan Emre Demir, yeni sezonda formayı giymek için çok çalışıyor. Takım arkadaşları tatilin tadını çıkarırken Emre Demir çalışmalarını sürdürüyor. Bir spor salonunda fitness yapan 15 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Erciyes'te kros çalışması yaparak kendini yeni sezona hazırlıyor.İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'in geçmiş performansları şöyle:U14 Ligi: 49 Maç 49 GolU15 Ligi: 3 Maç 5 GolU16 Ligi: 29 Maç 10 GolU16 Ligi: 29 Maç 10 GolU17 Ligi: 6 Maç 2 Gol