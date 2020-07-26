HEYBELİADA'DA BATAN TEKNENİN KAPTANI SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

HEYBELİADA açıklarında alabora olan bir teknenin gözaltına alınan kaptanı serbest bırakıldı.

Heybeliada açıklarında 00.40 sıralarında mürettebatıyla birlikte 27 kişinin bulunduğu tekne bilinmeyen bir sebeple alabora olmuş, tekenedeki herkes Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında teknenin kaptanı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kaptan M.B.'nin (30) polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan hastanedeki yaralılardan 1'inin yoğun bakımda olduğu bildirildi.