'Hijyen Sağlıktır' projesine 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü' - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Hijyen Sağlıktır' projesine 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü' - Son Dakika Ekonomi

'Hijyen Sağlıktır' projesine 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü'

6 saat önce

26 enerji santralinin yer aldığı kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen 'Hijyen Sağlıktır" projesi, 3. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü.

'Hijyen Sağlıktır' projesine 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü', System.String[]

26 enerji santralinin yer aldığı kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen 'Hijyen Sağlıktır" projesi, 3. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü.


Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye'nin birçok ilindeki kırsal bölgelerde gerçekleştirilen "Hijyen Sağlıktır" projesi İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde büyük ödüle layık görüldü.


Zirve kapsamında verilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy'un elinden Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp aldı.


4 bin 300 kadına yüz yüze eğitim


Şirketten verilen bilgilere göre TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji birlikteliğinde 2017 yılında 'Evde Okullu Olduk' projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldı. Sağlık olarak belirlenen 2018 yılının temasında "Önce Sağlık" projesiyle 17 bölgede bin 500 kadına sağlık eğitimi verildi.


2019 yılıyla birlikte başlayan 'Hijyen Sağlıktır' projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşılırken, 3 yılda hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ile toplamda 4 bin 300 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 16 bini aştı. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:57 Kaynak: İHA
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