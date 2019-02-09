Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman 5.kez Kazandı

Hikmet Karaman 5.kez Kazandı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Ersun Yanal'a karşı 5. galibiyetini aldı.

Hikmet Karaman 5.kez Kazandı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Ersun Yanal'a karşı 5. galibiyetini aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman ile Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar birbirlerine 18 kez rakip oldular. Bu maçlarda 3 beraberlik çıkarken 10 kez Ersun Yanal kazandı. Son maçı kazanan Hikmet Karaman ise galibiyet sayısını 5'e yükseltti.

Hikmet Karaman, Ankaragücü ile, Gaziantepspor ile, Kocaelispor ile, Adanaspor ile yenmeyi başarmıştı. Son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında da kazanan taraf Hikmet Karaman oldu. İki teknik direktör arasında oynanan 18 maçta Hikmet Karaman'ın takımları 22 gol artarken Ersun Yanal takımları ise 32 golde kaldı.

İşte iki teknik direktörün birbirine rakip olduğu maçlar ve skorları:

(H.K.) Ç. Rizespor - (E.Y.) Trabzonspor 0-1

(E.Y.) Trabzonspor - (H.K.) Ç.Rizespor 2-2

(H.K.) Ç.Rizespor - (E.Y.) Trabzonspor 0-2

(E.Y.) Trabzonspor - (H.K.) Ç.Rizespor 3-2

(E.Y.) Fenerbahçe - (H.K.) Erciyesspor 2-1

(H.K.) Bursaspor - (E.Y.) Eskişehirspor 0-0

(E.Y.) Eskişehirspor - (H.K.) Gaziantep 4-0

(E.Y.) Eskişehirspor - (H.K.) Gaziantep 0-2

(E.Y.) Trabzonspor - (H.K.) Osmanlıspor 2-1

(E.Y.) Manisaspor - (H.K.) Ankaragücü 0-1

(E.Y.) Gençlerbirliği - (H.K.) Ç.Rizespor 1-0

(H.K.) Kocaelispor - (E.Y.) Gençlerbirliği 1-3

(H.K.) Kocaelispor - (E.Y.) Ankaragücü 4-4

(E.Y.) Ankaragücü - (H.K.) Kocaelispor 2-0

(H.K.) Kocaelispor - (E.Y.) Ankaragücü 4-0

(E.Y.) Ankaragücü - (H.K.) Adanaspor 4-0

(H.K.) Adanaspor - (E.Y.) Denizlispor 3-2

(H.K.) Kayserispor - (E.Y.) Fenerbahçe 1-0 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:14 Kaynak: İHA

Ankaragücü, Ersun Yanal, İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Spor
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