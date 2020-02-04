Hint hükümetinden Ulusal Vatandaşlık Sicili açıklaması - Son Dakika

Hint hükümeti, bugüne kadar Ulusal Vatandaşlık Sicili'nin (NRC) ülke genelinde uygulanmasına yönelik karar alınmadığını bildirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Nityanand Rai, bir milletvekilinin sorduğu soruya verdiği yazılı cevapta, hükümetin şimdiye kadar NRC'yi ulusal düzeyde hazırlama kararı almadığını belirtti.

Rai'nin cevabı sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı, İçişleri Bakanı Amit Şah'ın NRC'nin ülke genelinde uygulanacağına dair açıklamalarını hatırlatarak hükümet yetkililerinin birbirleriyle çeliştiğini kaydetti.

Hint basınında çıkan haberlerde de Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetiminin, konuyla ilgili farklı açıklamaları anımsatıldı.

Öte yandan muhalefet milletvekilleri, parlamentoda, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik (CAA) ve NRC karşıtı sloganlar attı.

Assam'da yaşananlar

Geçen yıl, Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) listesinde, Assam'da yaşayan 31,1 milyon kişi yer alırken, çoğu Müslüman 1,9 milyon kişi listeye dahil edilmemişti.

Federal hükümet ve eyalet yetkilileri, vatandaşlıktan çıkarılacak kişilerin "yabancı" ilan edilmeyeceğini belirtirken, Assam eyaleti İçişleri Bakanlığı, liste dışı kalanların 120 gün içinde Yabancılar Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunabileceğini açıklamıştı.

İsimlerini vatandaşlık listesinde bulamayanlar "devletsiz" olarak tanınma endişesi taşıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yetkililere "kimsenin devletsiz kalmayacağını garanti etme", bu riski azaltan adımlar atılması, tutuklama veya sınır dışı edilmelerden kaçınılması çağrısı yapmıştı.

- Yasa karşıtı protestolar aralıktan bu yana sürüyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe ilişkin düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasındaki çatışmalarda, 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.