Son Dakika Haberleri: Hırsızı, Akaryakıt Çaldığı Hortumdaki Tükürük Dna'sı Ele Verdi

Hırsızı, Akaryakıt Çaldığı Hortumdaki Tükürük Dna'sı Ele Verdi

1 saat önce

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, taş kırma ocağındaki şantiyeye ait araçlardan mazot çalan M.K.'yi (34) akaryakıtı çekmek için kullandığı hortumun ucundaki tükürük DNA'sı ele verdi.

Hırsızı, Akaryakıt Çaldığı Hortumdaki Tükürük Dna'sı Ele Verdi, System.String[]
KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, taş kırma ocağındaki şantiyeye ait araçlardan mazot çalan M.K.'yi (34) akaryakıtı çekmek için kullandığı hortumun ucundaki tükürük DNA'sı ele verdi. Olay yerinde bulunan 240 santim uzunluğundaki mavi hortumdan alınan örnekler, M.K.'nin DNA'sıyla örtüşünce hakkında, Sarıkamış Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama öncesi şirket sahibinin zararını karşılayan M.K., 'hırsızlık' suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. 

Olay, 19 Nisan 2018'de, Sarıkamış ilçesindeki taş kırma ocağı şantiyesinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, şirkete ait araçlardaki mazotların çalındığını fark etti. Hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi, gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede sigara paketi ve 240 santim uzunluğunda mavi hortum bulundu. Ekipler, sigara paketi ile hortum üzerinden parmak izi ve DNA profilleri çıkardı. 5 kişiden alınan kan örnekleri, Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Van Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Burada yapılan kriminal incelemede, şüphelilerden M.K.'nin kan numunesi ile olay yerinde bulunan hortum üzerinden alınan svap numunelerinin örtüştüğü tespit edildi. Tükürük DNA'sıyla bulunan M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. M.K., yargılama başlamadan önce şirket sahibi S.S.'nin 7 bin 627 liralık zararını karşıladı. M.K., 10 gün cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 

M.K. hakkında, Sarıkamış Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hırsızlık' suçundan dava açıldı. Savunmasında, şantiyede bekçi olarak çalıştığını kaydeden M.K., "Olay günü ikindiden sonra saat 16.00 civarında suçu işlemeye karar verdim. Hortum ile mazotu çekerek, aracıma koydum. Aracımın yakıtı azdı. Ben belirtildiği kadar çok mazot çalmadım. Aracım zaten o kadar fazla mazot almaz. Müştekinin zararını karşıladım" dedi.

Zararı karşılanan S.S. ise şikayetinden vazgeçti.

İNDİRİMLERLE 10 AY HAPİS

Karar duruşmasının görüldüğü 17 Ocak'ta M.K., 'hırsızlık' suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın 'etkin pişmanlık' göstererek, müştekinin zararını kovuşturma başlamadan önce gidermesini dikkate alan mahkeme heyeti, cezada 2/3 oranında indirim yapıp, M.K.'yi 1 yıl hapis cezasına mahkum etti. 'İyi hal' indirimi de uygulayan heyet, M.K.'ye 10 ay hapis cezası verdi. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:33 Kaynak: DHA

Kars, Sarıkamış, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Sapık, "Evlenecektik" Diye Kendisini Savundu Korkutmak İçin Bacağından Vurduğu Kişi Hayatını Kaybetti

Taksimetrelerin İlk Muayenesinin Geçerlilik Süresi Bir Yıl Uzatıldı Hava Güneşli Diye Yola Çıkan Öğrenciler, Yarı Yolda Kabusu Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:27:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızı, Akaryakıt Çaldığı Hortumdaki Tükürük Dna'sı Ele Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]