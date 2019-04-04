Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Çetesi Kullandıkları Otomobilin Gps Kayıtlarından Yakalandı

Hırsızlık Çetesi Kullandıkları Otomobilin Gps Kayıtlarından Yakalandı

39 dakika önce

İstanbul'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 6 kişilik çete, kullandıkları kiralık lüks otomobilin GPS kayıtlarından yakalandı.

Hırsızlık Çetesi Kullandıkları Otomobilin Gps Kayıtlarından Yakalandı, System.String[]


İstanbul'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 6 kişilik çete, kullandıkları kiralık lüks otomobilin GPS kayıtlarından yakalandı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Esenyurt, Başakşehir, Zeytinburnu, Bahçelievler, Çekmeköy ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları otomobilin plakasını tespit etti.

GPS KAYITLARI YAPTIKLARI HIRSIZLIKLARI ORTAYA ÇIKARDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından takibe alınan şüphelilerin kullandığı otomobili 13 Mart 2019'da  Esenyurt'ta ele geçirdi.  Otomobilde takılı GPS cihazı kayıtlarını inceleyen dedektifler bu aracın,  hırsızlık olaylarının meydana geldiği 16 ayrı adreste de kullanıldığını  ortaya çıkardı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Hasan E.(20) ile birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda poliste kayıtları olduğu ortaya çıktı. Hasan E.'nin daha önceden 13  hırsızlık, başkasına ait kimlik kullanmak, mala zarar verme, oto hırsızlığı, 2 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığından daha önceden polis tarafından gözaltına alındığı tespit edildi. Diğer şüpheliler Ekin B.(20)'nin işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, yağma hırsızlık oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı suçlarından, Emrecan B.(22)'nin işyeri ve ev hırsızlığı, hükümlü ve tutuklunun kaçması, oto hırsızlığı, ruhsatsız silah suçlarından, Yunus G.(25)'in hırsızlık, oto hırsızlığı, Muhammet H.(22)'nin hırsızlık,yaralama yağma suçlarından, Burak Y.(22)'in ise hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde 8  işyeri hırsızlığı 8  evden hırsızlık suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Hırsızlık anları

- Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:16 Kaynak: DHA

Polis, İstanbul, Güncel
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