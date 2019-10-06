Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı
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Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akşehir, Tuzlukçu, Çeltik, Doğanhisar, Isparta Gelendost ve Afyonkarahisar Sultandağı ilçelerinde birçok hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Farklı tarihlerde 6 ilçeden 20'den fazla hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen 4 şüpheli, ekiplerinin çalışmaları sonucunda Akşehir'e bağlı Gedil Mahallesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar.

Gözaltına alınan şüpheliler Bayram Y. (21), Yasin Y. (27), Tuğba Y. (28) ve Muammer B. (21), ifadeleri alındıktan sonra, adliyeye sevk edildi.

Akşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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