Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akşehir, Tuzlukçu, Çeltik, Doğanhisar, Isparta Gelendost ve Afyonkarahisar Sultandağı ilçelerinde birçok hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Farklı tarihlerde 6 ilçeden 20'den fazla hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen 4 şüpheli, ekiplerinin çalışmaları sonucunda Akşehir'e bağlı Gedil Mahallesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar.

Gözaltına alınan şüpheliler Bayram Y. (21), Yasin Y. (27), Tuğba Y. (28) ve Muammer B. (21), ifadeleri alındıktan sonra, adliyeye sevk edildi.