Hisarcık'ta 3 yaşındaki Esila için kök hücre ve kan bağışı

KÜTAHYA - Uşak'ta oturan hemofagositik lenfohistiyositoz teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki Esila Kurt için memleketi Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Belediye Düğün Salonunda Türk Kızılay'ının kurduğu standa gelen çalışanlar, öğrenciler ve vatandaşlar, SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören minik Esila için düzenlenen kampanyaya katıldı.

Esila Kurt'un dedesi Ümmet Kurt, yaptığı açıklamada torununa 4 ay önce HLH teşhisi konulduğunu ve şu an kemoterapi gördüğünü belirterek hastalığın sürekli kendini yenilediği için kemik iliği naklinin şart söyledi.

Kurt," Bunun üzerine Uşak'taki kök hücre ve kan bağışı kampanyasından sonra kendi memleketimiz olan Hisarcık'ta da kampanya düzenlendi. Hisarcık ve köylerinden kampanyaya yoğun katılım oldu. Belediye Başkanımızda yanımızda oldu. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah torunum en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Bizde yaptığımız kampanyalarla binlerce Esila'nın kurtulmasına vesile olmuş oluruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Uşak'ta ikamet eden HLH hastası Esila için gerek sosyal medyadan, gerekse belediye hoparlörlerinden yaptıkları duyurularla halkı kök hücre ve kan bağışı kampanyasına davet ettiklerini söyleyerek," Kampanyaya halkımız yoğun ilgi gösterdi. İnşallah minik Esila'mız bir an önce sağlığına kavuşur. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar versin" dedi.