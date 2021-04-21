Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap - Son Dakika

Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap

21.04.2021 11:41
Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap, System.String[]

Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Bu süreçte, bu bağlamda mağdur olan biziz aslına bakarsanız. O yüzden onlara Allah'ınızdan bulun diyorum" dedi.

Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Bu süreçte, bu bağlamda mağdur olan biziz aslına bakarsanız. O yüzden onlara Allah'ınızdan bulun diyorum" dedi.

Türkiye'de çeşitli belediyeler aracılığı ile kültürel etkinlikler altında kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet pasaportu verilerek yurt dışına kaçırılmaları iddiaları İçişleri Bakanlığınca incelenmeye devam ederken bu konuya ismi karışan Balıkesir'in Gömeç Belediye Başkan Mehmet İrem Himam konuyla ilgi bir açıklama yaptı. Başkan Himam, "25 Aralık 2020 tarihinde Kuzey Makedonya Ohrid'te, 30 ocak 2021 ve 2 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan bir folklor festivaline katılmak isteyen Ayvalıklı bir uluslararası bir folklor derneği bize başvurdu. Ayrıca, gene Ayvalıklı bir seyahat acentesi bu folklor derneğini oraya götüreceğini söyledi. Bunlar bizden vize maliyetlerinin çokluğunu öne sürerek hizmet pasaportu istedi. Ben bu işi onların Gömeç'in ve Türkiye'nin, Gömeç'in flamasını, Türkiye'nin bayrağını orada dalgalandırmaları açısından önemli olduğunu düşündüğüm için kabul ettim. Meclise sundum. Meclis de kabul etti. Biz onlara hizmet damgalı gri pasaport verilmesi konusunda onlara izin verdik. Bu dilekçe tabii ki kaymakamlıktan valiliğe; oradan bakanlığa gitti. Bakanlık bu insanlarda soruşturulmayacak bir taraf olduğunu düşünmüş olmalı ki pasaportlarını da verdi. Bu insanlar takriben 35 kişi kadardı. Koronayı bahane ederek iki otobüs olarak gittiler. Görünüşe göre, yarısı folklor oynadı. Diğer yarısı görünüşe göre, Makedonya'yı dahi terk etti. Fakat pasaportları bize geri geldi. Yani bir organize bir suçun kurbanı olduk" dedi.

Pasaportların hepsinin tarihler içinde kendilerine acente tarafından teslim edildiğini ifade eden M. İrem Himam, "Bu konuda yapabileceğimiz bir şey olduğunu bilmiyorum. Bu insanları geri çağıramayız. Ama seyahat acentesi bize pasaportların hepsini geri getirdi. Birilerinin bu işi böyle olduğunu bildiği açık. Fazla konuşmak istemiyorum. Ben bu işi milli kültürümüzün bayrağımızın yurt dışında dalgalanması gözüyle gördüğüm için ve Gömeç'in tanıtımı için ben bu işe evet demiştim. Bu süreçte, bu bağlamda mağdur olan biziz aslına bakarsanız. O yüzden onlara Allah'ınızdan bulun diyorum. Başka bir şey demiyorum" diye konuştu.

Ayrıca Gömeç Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Gelinen aşamada yapılan tespitte görülmüştür ki; lisanslı halk oyunları eğitmen ve oyuncularının da bulunduğu grup Uluslararası Kış Festivali Kültür Organizasyonu'na Gömeç Belediyesi Halk Dansları Ekibi olarak katılmışlar, turizm acentesince pandemi sebebiyle ayrı seyahat edilmesi sağlanan diğer grup ise muhtemelen ülkeye dönüş yapmamış ve pasaportlarını da turizm acentesi aracılığı ile dönüş yapmış gibi belediyemize ulaştırmışlardır. Tüm pasaportların tarafımıza eksiksiz teslim edilmesi ve Uluslararası Kış Festivali Kültür Organizasyonu'na Gömeç Belediyesi Halk Dansları Ekibi adı altında tarafımızca da bilinen halk oyunları eğitmenleri tarafından gerçek bir katılımın varlığı sebebi ile Belediyemizce bir şüphe oluşmamıştır. Milli kültürümüzün sunulması ve bölgemizin tanıtımı gayesi ile dahil olduğumuz bu süreçte mağdur olduğumuzu belirtir, belediyecilik anlayışımızın temeline uygun olarak şeffaf ve adil bir yönetim sergileyeceğimizi, adli ve idari mekanizmalara yardımcı tutumumuzu sürdüreceğimizi saygı ile belirtiriz". - BALIKESİR

Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap
Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap
Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap

Mehmet İrem Himam, Makedonya, Balıkesir, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aracının önünü kesen öfkeli kalabalık Aracının önünü kesen öfkeli kalabalık "Defol" diye bağırdı! Paşinyan canını zor kurtardı Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Kabine'deki revizyonla ilgili ilk yorum: İki bakanımıza verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Kabine'deki revizyonla ilgili ilk yorum: İki bakanımıza verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum         
12:04
Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti         
11:50
Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı! Dakikada 1800 atış yapabilen bombardıman uçakları Putin'in talimatını bekliyor Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı! Dakikada 1800 atış yapabilen bombardıman uçakları Putin'in talimatını bekliyor         
11:19
Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi         
10:48
Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin         
10:29
Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs-30 Haziran dönemi için çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs-30 Haziran dönemi için çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi         
10:17
Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek         
10:08
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler         
09:45
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor         
09:42
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
09:32
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Gülay Sevigen'in ailesinden eski eşi Gökhan Özen'e yasak geldi Gülay Sevigen'in ailesinden eski eşi Gökhan Özen'e yasak geldi         
07:55
Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi         
07:26
Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı         
01:29
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 12:18:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei