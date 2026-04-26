Hâne sergisi Şanlıurfa’da sanatseverlerle buluştu

26.04.2026 09:41
Albayrak Grubu’nun “Hâne” temalı İslam sanatları sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa’da kapılarını açtı. Sergi yoğun ilgi gördü.

Albayrak Grubu’nun 12 yıldır sürdürdüğü İslam Sanatları Sergileri, bu yıl “Hâne” temasıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin açılış durağı olan Şanlıurfa’da sanatseverlerle buluştu. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde açılan sergi, medeniyetlerin köklü birikimini yansıtan eserleriyle ziyaretçilerine kültürel bir yolculuk sundu.

ŞANLIURFA’DA SANAT VE TARİH BİR ARAYA GELDİ

25 Nisan’da kapılarını açan sergiye, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve çok sayıda davetli katıldı. Hz. İbrahim’in doğduğu topraklar olarak bilinen Şanlıurfa’da düzenlenen sergi, şehrin kadim atmosferiyle bütünleşerek sanat ile tarih arasında güçlü bir bağ kurdu. Daha önce farklı temalarla kente gelen sergi, bu yıl “Hâne” konseptiyle yeniden ziyaretçilerini ağırladı.

GELENEKSEL SANAT YAŞAYAN ATÖLYEYE DÖNÜŞTÜ

Sergi kapsamında hat sanatçıları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen meşk dersleri, etkinliği izlenen bir organizasyonun ötesine taşıdı. Usta sanatçılar eşliğinde yapılan çalışmalarla geleneksel sanatın aktarımı canlı olarak deneyimlendi. Bu yönüyle sergi, hem sanat eserlerinin sergilendiği hem de üretimin devam ettiği bir kültür alanı haline geldi.

TARİHİ MÜZEDE ANLAMLI BULUŞMA

Türkiye’nin en büyük müzelerinden biri olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen sergi, Paleolitik dönemden İslam medeniyetine uzanan geniş bir tarihsel birikimle buluştu. Göbeklitepe ve Balıklıgöl Adamı gibi önemli eserlere ev sahipliği yapan müzede düzenlenen sergi, geçmiş ile günümüz arasında bir köprü kurarak ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

“HÂNE” TEMASIYLA KÜLTÜREL DERİNLİK VURGUSU

Sergide “Hâne” kavramı, yalnızca fiziksel bir mekân değil; aidiyet, kök ve kültürel aktarımın sembolü olarak ele alındı. Hat ve tezhip sanatlarının örnekleriyle zenginleşen eserler, İslam sanatının derin anlam dünyasını yansıttı. Sergi, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir kültürel etkinlik olarak öne çıktı.

Haber: Ali Karademir

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Festival, Kültür, Yerel, Son Dakika

Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek
Gaziantep’ten sonra ikinci ’mehter’ tartışması Denizli’de yaşandı Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı
Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı
ABD’li milyoner avcı fillerin altında can verdi ABD'li milyoner avcı fillerin altında can verdi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Ankara’da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı
Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü

08:59
“Midemi aldırdım“ deyince yanlış anlaşıldı İşte Bergüzar Korel’in 20 kilo verdiği sırrı
"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı
08:30
Uşak’ta görev başındaki polislere ateş açıldı Yaralılar var
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
08:12
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
08:04
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
07:41
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
07:21
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
07:04
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı Gizli servis anında müdahale etti
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
