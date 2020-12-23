Hobi olarak kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi çiftlik kurdu - Son Dakika

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde Ahmet Tandoğan (49) bir yıl önce hobi amacıyla satın alıp beslediği 5 kazın sayısını geçen sürede 100'e çıkarıp, kaz çiftliği kurdu. Tandoğan, "'Bahçede olsun' diye 5 kaz almıştım. Şimdi sayısı 100'ü buldu. Erciyes'in eteğindeki Hacılar'da kazlarımı yetiştirip satıyorum" dedi.

Hacılar'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Tandoğan, bir yıl önce hobi amacıyla 5 kaz satın aldı. Kazları evin bahçesinde besleyen Tandoğan, yaptığı araştırmada kaz yetiştiriciliğinin sektör haline geldiğini gördü. Hayvanlar için bahçesinde kulübe yapan Tandoğan, kısa sürede kaz sayısını 100'e çıkardı. Daha sonra evine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Mahalle'de çiftlik kuran Tandoğan, kazların bakımını burada sürdürüyor. Tandoğan, yetiştirdiği kazların satışını yaparak, kendisine kazanç kapısı sağladı.

'SAYISI 100'Ü BULDU'Tandoğan, kaza işine bir yıl önce hobi amacıyla başladığını söyleyerek, "Asıl işim medya tanıtım. Ancak kaz hobim, şimdi tutkum oldu. 5 tane 'bahçede olsun' diye kaz almıştım. Biraz araştırma yaptım ve kaz üreticiliğini öğrendim. Tamamen doğal yöntemlerle kaz üreticiliği yapmaya başladım. 5 kazla başladım şimdi sayısı 100'ü buldu. Bu işin geleceği var. Kars ve çevresinde kaz eti tüketimi çok yaygın. Erciyes'in eteğindeki Hacılar'da kazlarımı yetiştirip satıyorum" dedi.

Günün büyük bir bölümünü çiftlikte geçirdiğini belirten Tandoğan, "Kazların tüyü, ciğeri ve eti çok kıymetli. Özellikle Fransa'da kaz ciğeri çok fazla tercih ediliyor. Umuyorum ki, yetiştirdiğim kazlar sayesinde Kayseri'de, Kars gibi kaz etiyle ünlü bir yer olacak" diye konuştu.