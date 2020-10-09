Hollanda'da 'korona yasa tasarısını' protesto eden 80 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
BBC

Hollanda'da 'korona yasa tasarısını' protesto eden 80 kişi gözaltına alındı

09.10.2020 13:02
Hollanda'da 'korona yasa tasarısını' protesto eden 80 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Hükümet, zorunlu maske uygulaması gibi salgına karşı etkin önlemler alabilmek için bir acil durum yasa tasarısı hazırladı.

Hollanda'da koronavirüsle mücadele için hükümete geniş yetkiler veren yeni yasal düzenlemeye yönelik protesto gösterilerinde 80 kişi gözaltına alındı.

Son haftalarda salgının yeniden şiddetlendiği Hollanda, Fransa ve İspanya ile birlikte Avrupa'daki en kötü ülkelerden bir haline geldi. Hollanda, vaka artışları bakımından Çek Cumhuriyeti'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

Hükümet, zorunlu maske uygulaması gibi salgına karşı etkin önlemler alabilmek için bir acil durum yasa tasarısı hazırladı.

Salgın süresince hükümete kısa süreli yetkiler veren yasa önerisinin Perşembe akşamı parlamentoda görüşüldüğü saatlerde, 150 kişilik bir grup protesto gösterisi düzenledi.

Uzun süreden beri korona önlemlerine karşı gösteriler yapan grup, olağanüstü hal anlamına gelen yasa tasarısının özgürlükleri ortadan kaldıracağını savundu.

Lahey polisi, gösteriyi izinsiz olduğu gerekçesiyle dağıttı. Daha sonra yeniden parlamento önünde toplanan gruptan 80 kişi gözaltına alındı.

Enfeksiyon oranı her hafta artıyor

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi ile Sosyalist Parti, yasaya ilişkin şüphelerini korurken, parlamentoda çoğunluk, hükümete salgınla mücadele için kısa süreli geniş yetki verilmesine sıcak bakıyor.

Çünkü Hollanda'da Eylül ayından itibaren enfeksiyon oranı her hafta düzenli olarak yükseliyor. Hastaneye ve yoğun bakım servislerine kabul edilen hasta sayısı da aynı düzeyde artış gösteriyor.

Bu nedenle Hollanda makamları, Covid-19 hastalarının Almanya'nın Kuzey Ren Westfalya eyaletindeki hastanelerin yoğun bakım servislerine göndermek için Alman yetkililerle görüşüyor.

İkinci dalganın en önemli nedeni 'partilere katılan gençler'

Hollandalı yetkililere göre, salgını ikinci dalgasının daha şiddetli yaşanmasının en önemli nedeni, İspanya ve Fransa tatiline giden ve buralarda kalabalık partilere katılan gençler.

İkinci dalgada enfeksiyonların çoğunlukla gençler arasında görülmesi, bu konudaki görüşleri destekler nitelikte.

Flaman virolog Marc Van Ranst, Belçika ve Hollanda'da, gençler arasındaki enfeksiyonların ileri yaş gruplarına geçmeyeceğine dair bir görüş bulunduğunu belirterek, "Bu saçmalıktı. Virüs gençlerden ebeveynlerine ve sonra büyükanne ve büyükbabalarına geçiyor, bunun her geçen gün olduğunu görüyoruz" dedi.

Hollanda'da sağlık yetkililerine göre enfeksiyonların çoğu iç mekanlarda bulaşıyor. Ancak İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki gibi Hollanda'da kalabalık aile kültürü yok.

İtalya'da nüfusun yüzde 30'u geniş ailelerden oluşurken, Hollanda'da bu oran nüfusun yüzde 4'ü kadar. Kişi başına ortalama 2,3 hane büyüklüğüne sahip Hollanda, bu konuda Avrupa ortalamasının da altında.

Bu yüzden enfeksiyonların, maske takılmayan 600 kişilik kilise ayinleri, özellikle göçmen kökenlilerin kalabalık düğün davetleri ve gençlerin korona yasaklarını hiçe saydığı kapalı alandaki partiler gibi etkinlikler sayesinde hızla yayıldığı düşünülüyor.

Hollanda'da 'korona yasa tasarısını' protesto eden 80 kişi gözaltına alındı

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Son Dakika Sağlık Hollanda'da 'korona yasa tasarısını' protesto eden 80 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

BBC
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