Hollanda'da yaşayan diyabet hastası, İzmir'de uygulanan tedaviyle ayağını kaybetmekten kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'da yaşayan diyabet hastası, İzmir'de uygulanan tedaviyle ayağını kaybetmekten kurtuldu

29.06.2022 13:56

Diyabetten kaynaklı yaralar nedeniyle Hollanda'daki doktorların ayağının kesilmesini önerdiği hasta, Türkiye'de uygulanan tedaviyle yaralarından kurtulmaya başladı.

Diyabetten kaynaklı yaralar nedeniyle Hollanda'daki doktorların ayağının kesilmesini önerdiği hasta, Türkiye'de uygulanan tedaviyle yaralarından kurtulmaya başladı.

Hollanda'da kuaförlük yapan 2 çocuk babası 52 yaşındaki diyabet hastası Özaydın'ın sağ ayağının altı, geçen şubatta su topladı. Özaydın'ın bu ülkede başvurduğu sağlık kurumlarında yatarak tedavisine karar verildi.

Antibiyotik tedavisine rağmen yaraları iyileşmeyen Özaydın'ın parmaklarında da diyabetik ayak enfeksiyonu oluştu. Hollandalı doktorlar, Özaydın'ın 5 parmağı ile ayağının bir bölümünün kesilmesini önerdi.

Bir arkadaşının önerisiyle İzmir'de görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener'e başvuran Özaydın, yaklaşık 4 aylık tedavi programıyla yaralarından kurtulmaya başladı.

Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, Özaydın'ın sağ ayağında iki iltihaplı yaranın olduğunu söyledi.

Hollandalı meslektaşlarının parmakların ve ayağın bir kısmının kesilmesini önerdiğini aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Bu süreçte hızlı ve doğru tedavi teknikleri uygulamak lazım. Tedavi süresince ampütasyondan hep kaçındık. Hastamıza hücre destekli, trombosit açısından zengin plazma ve fibrin tedavisi uyguladık. Hastamızın kanından alınan hücre ve trombosit yönüyle zengin plazmayı dokuya yapışmayı kolaylaştırıcı ilaçlarla zenginleştirdik. Ardından yara etrafına ve çevresine enjekte ettik. Bu yapıştırma işlemi sonrasında yarada olmayan hücreler yenileniyor. Hedefimiz bu sayede ölü hücrelerin canlanması oldu. Bir hafta arayla iki seans uyguladık ve yanıt almaya başladık. Tedavi sürecinde hastamızı tüm uyarılara dikkat etti, yaralardan küçük olanı tamamen kapandı, diğer yara ise kapanmaya devam ediyor."

Ziya Özaydın da Hollanda'daki doktorların ayağının kesileceğini söylediğinde çok üzüldüğünü, ayakta yapılması gereken bir mesleğe sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki sağlık olanaklarının birçok açıdan Avrupa'dan ileride olduğunu dile getiren Özaydın, uygulanan tedaviyle hayata yeniden dört elle sarıldığını söyledi.

Rahat bir şekilde yürümeye başladığını aktaran Özaydın, "Yeniden doğmuş gibiyim. Tedavim karşılık verdi, yürüyorum yakında koşacağım." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kanser hastası çocuğun tedavi öncesi isteği duygulandırdı Kanser hastası çocuğun tedavi öncesi isteği duygulandırdı 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan altın madeninin faaliyeti geçici süreyle durduruldu 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan altın madeninin faaliyeti geçici süreyle durduruldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da yaşayan diyabet hastası, İzmir'de uygulanan tedaviyle ayağını kaybetmekten kurtuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:01 Dezenformasyon yasası görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı
19:56 Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti
19:55 NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar
19:32 Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 20:08:04. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da yaşayan diyabet hastası, İzmir'de uygulanan tedaviyle ayağını kaybetmekten kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement