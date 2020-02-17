Hollanda'daki MÜSİAD üyeleri SERKA'yı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hollanda'daki MÜSİAD üyeleri SERKA'yı ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

Hollanda'daki MÜSİAD üyeleri SERKA'yı ziyaret etti

7 saat önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da faaliyet gösteren MÜSİAD üyesi bir grup iş insanı Serhat Kalkınma Ajansı'nı ziyaret ederek Genel Sekreter Oktay Güven ile görüştü.

Hollanda'daki MÜSİAD üyeleri SERKA'yı ziyaret etti, System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da faaliyet gösteren MÜSİAD üyesi bir grup iş insanı Serhat Kalkınma Ajansı'nı ziyaret ederek Genel Sekreter Oktay Güven ile görüştü.


MÜSİAD Amsterdam Şube Başkan Ümit Akbulut, MÜSİAD Kars Şube Başkanı Şahin Aydın ve 12 iş insanı Serhat Kalkınma Ajansı'nı ziyaret etti. Genel Sekreter Oktay Güven ile görüşen MÜSİAD heyeti, bölge illerinde yatırım yapmak için incelemelerde bulunduklarını söyledi.


Ziyaretleriyle ilgili bilgi veren MÜSİAD Amsterdam Şube Başkanı Ümit Akbulut, bilgi alış verişi ve tecrübe paylaşımına önem verdiklerini belirtti.


Akbulut, "Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır ülke sınırlarımızın başladığı illerdir. Kars'ta hava soğuduğu zaman bizler Hollanda'da üşüyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Özellikle ilk ziyaretin de bizler tarafından gerçekleşmiş olmasını önemsiyoruz. Her şubemiz yaşadığı ülkede çok ciddi katkıları olmaktadır. MÜSİAD olarak Hollanda'da Türk toplumu olarak şu anki Hollanda iş potansiyelimiz yıllık ortalama olarak 10 milyar Avro düzeyindedir. Bu da çok ciddi bir rakamdır. Hollanda'da bugün her 4 tane Türk'ten bir tanesi işletme sahibidir. Bu belki çok farklı bir şekilde yorumlanabilir ama sonuçta Avrupa'da ki Türkler için çok pozitif bir katkı sağlıyor. MÜSİAD'ın her bir şubesi, ülkenin kalkınması için açılan 95 kapıdır. Dört gün boyunca bölgemizde çok önemli gezi ve incelemelerde bulunacağız. İş ve tecrübe paylaşımını önemsiyoruz" dedi.


SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven de, Ajans'ın bölge illerinde çok önemli yatırımlara destek verdiğini belirterek, iş insanlarının bölgeye yatırım yapmaları durumunda kendilerine her türlü desteğin verileceğini söyledi. Ajans'ın Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır için kalkınma lokomotifi haline geldiğini vurgulayan Güven, Ajans'ın destekleri ve eşfinansmanla birlikte önemli bir ekonomik kaynağın harekete geçirildiğini vurguladı.


Konuşmaların ardından MÜSİAD heyeti, Genel Sekreter Güven'e ziyaret anısına plaket verdi. Toplu fotoğraf çekilmesinin ardından MÜSİAD heyeti Ajans'tan ayrıldı. - KARS

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Amsterdam, Sekreter, Hollanda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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