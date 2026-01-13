Hollanda'dan İran'a Protesto Çağrısı

Hollanda geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı David Van Weel, İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Bakan David Van Weel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'daki barışçıl gösterilerin kanlı bir şekilde bastırılmasından derin bir şok içindeyim. Avrupalı ortaklarımızla koordinasyon içinde, barışçıl protestoculara yönelik aşırı şiddeti, geniş çaplı keyfi tutuklamaları ve internet kesintilerini resmi olarak protesto etmek için İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdım." ifadelerini kullandı.

İran'dan, temel insan haklarına saygı göstermesini ve internet erişimini yeniden sağlamasını beklediklerini dile getiren Van Weel, "Hollanda, İran'daki insan hakları ihlallerine karşı Avrupa yaptırımlarını destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.