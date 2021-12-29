Üye Girişi
Hollanda polisi 1.6 tondan fazla kokain ele geçirdi - Son Dakika

Hollanda polisi 1.6 tondan fazla kokain ele geçirdi

29.12.2021 18:59
Hollanda polisi 1.6 tondan fazla kokain ele geçirdi

Hollanda'da polis, Rotterdam limanında 3 konteynere saklanmış 1.6 tondan fazla kokain ele geçirdi.

Hollanda'da polis, Rotterdam limanında 3 konteynere saklanmış 1.6 tondan fazla kokain ele geçirdi.

Hollanda'nın güneybatısında yer alan Rotterdam şehrinde muz, kakao çekirdeği ve çimento sevkiyatlarına gizlenmiş 1.6 tondan fazla kokain ele geçirildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük limanı olan Rotterdam limanında ele geçirilen uyuşturtucuların tahmini 127 milyon euro değerinde olduğu belirtildi. İlk konteynerin Güney Amerika ülkesi Ekvador'dan geldiği ve Rotterdam yakınındaki Barendrecht kasabasına gönderilmek üzere hazırlanan muz konteynerinin içine saklandığını ifade edildi. İkinci konteynerin ise yine Ekvador'dan gelerek Kolombia'dan geçen kakao çekirdeği sevkiyatına gizlenmiş şekilde bulunduğu aktarılırken, Portekiz'e giden çimento yüklü üçüncü bir konteynerin de uyuşturucu dolu 5 spor çantası içerisinde yer aldığı vurgulandı.

Rotterdam, kokainin Avrupa'ya girişinde ana kapı niteliğinde

Avrupa'nın uyuşturucu ve özellikle kokain için ana sevkiyat kapılarından biri olarak kabul edilen Rotterdam limanında bu yıl polis denetimi arttı. Hollanda gümrük yetkilileri dün yaptığı açıklamada, 2020 yılında 49 ton kokain ele geçirildiğini, bu yıl ise 68 ton kokaine el konulduğunu ifade etti. Avrupa Birliği'nin (AB) suçla mücadele kurumu, Hollanda ve Belçika'yı, kokain için özellikle de Kolombiya'dan gelen sevkiyatlarda başlıca merkez haline gelmeleri nedeniyle uyardı. Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) Eylül ayında yayınladığı raporda, Kuzey Denizi kıyısının artık "kokainin Avrupa'ya ana giriş noktası olarak İber yarımadasını geride bıraktığını" ifade edildi. Raporda, esrardan sonra kokainin Batı ve Orta Avrupa'da son bir yılda tahmini 4,4 milyon kullanıcıyla en popüler ikinci uyuşturucu maddesi olduğu da belirtildi. - ROTERDAM

YORUMLAR
500

Rotterdam, Hollanda, Kokain, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hollanda polisi 1.6 tondan fazla kokain ele geçirdi - Son Dakika


Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..         
11:28
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
18:45 Oyuncu Erkan Petekkaya, hastaneye kaldırıldı
18:23 Meteoroloji uyardı! 8 ilimiz için sel ve su baskınları bekleniyor
18:18 Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü
18:16 Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi
18:01 Çaldıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kaçan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
18:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir
17:59 Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama
17:48 Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran
17:38 Ünlü dövüşçü Pearl Gonzalez, ameliyat öncesi iddialı pozlarıyla dikkat çekti
17:34 Uzun kalmadı! Alex Texeira, Beşiktaş'a geldiği gibi gidiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 19:08:42. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda polisi 1.6 tondan fazla kokain ele geçirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement