Hollanda Sağlık Bakanlığı, 500'den fazla kadının 'İstanbul'da estetik ameliyatlarda sakat...

Hollanda Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da yağ aldırma (liposuction), kalça ve göğüs düzeltme çeşitli estetik operasyonlar geçiren 500'den fazla kadının "sakat bırakıldık" iddiası ve medyaya yansıyan şikayetleri üzerine harekete geçti.

Bakanlık, BBC Türkçe tarafından aktarılan haber üzerine, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Hollandalı kadınların dile getirdiği iddialara araştırmak üzere bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiği belirtildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, "Titizlikle yürütülecek soruşturma sonucunda ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı" vurgulandı.

Açıklamada, "Sağlık alanında yapmış olduğu dönüşümle nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetinde dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye hem kendi vatandaşlarına hem de tedavi için ülkemize gelen yabancı misafirlere yüksek standartta sağlık hizmeti sunmaktadır" denildi.

Facebook'ta grup oluşturdular

Ucuz fiyat avantajı nedeniyle İmed İstanbul adlı estetik cerrahi kliniğini tercih ettiklerini belirten Hollandalı kadınlar, "İemand met een drama (İmed)" (Acılı insanlar) adıyla Facebook'ta bir grup oluşturdu.

Grubun kurucusu Cheyenne adlı kadın, Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Zübeyde Akdaş'ın sahibi olduğu kliniğin, Facebook üzerinden etkileyici reklam yaptığını belirterek, bu nedenle onlara aynı şekilde yanıt vermek için bu grubu oluşturduklarını vurguladı.

Hollandalı kadınlar, ameliyat öncesi Türkçe hazırlanmış sözleşme imzaladıkları için yasal mücadele hakları bulunmadığını belirterek, bu nedenle, "başka insanları uyarmak ve aynı hataya düşmelerini engellemek" amacıyla sosyal medya üzerinden mücadele etme kararı aldıklarını söyledi.

İstanbul'daki ameliyatlar nedeniyle sakat kaldıklarını ve vücutlarının tanınmaz hale geldiğini savunan kadınlar, bazen ameliyathanede iki kişinin aynı anda operasyon geçirdiğini öne sürdü.

Hollanda'nın en çok satan gazetesi de Telegraaf ise "Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık" başlığıyla verdiği haberde, İmed İstanbul'da estetik cerrahi operasyonu geçiren kadınların yaşadıkları sorunları aktardı.

Hollandalı kadınlar, sık sık İstanbul'a "estetik operasyon turları" düzenlendiğini söyledi.

Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başarısız plastik cerrahinin düzeltilmesi konusunda uzman olan dermatolog Peter Velthuis, Hollandalı kadınların Türkiye tercihinin nedenini, "Güzle bir tatil ve düşük fiyatlar çok cazip. Hollanda'da 8 bin Euro olan bir ameliyat Türkiye'de 3 bin Euro'ya yapılıyor" diye açıkladı.

Kliniğin sahibi iddiaları reddediyor

İmed İstanbul adlı kliniğin sahibi Zübeyde Akdaş ise iddiaları reddeti.

Zübeyde Akdaş, de Telegraaf'a yaptığı açıklamada, mağdur olduğunu söyleyen kadınların şikayetlerinin "sağlıksız bir yaşam tarzından kaynaklandığını" söyledi.

Akdaş, "Her yağ aldırma ameliyatından sonra masaj yapmanızı, sportif yaşamanızı ve korse takmanızı öneriyoruz" dedi; "kişisel davalar" konusunda yorum yapmak istemediğini belirtti.