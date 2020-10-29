Hologram gösterisiyle Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

Hologram gösterisiyle Cumhuriyet Bayramı coşkusu
29.10.2020 21:10
CUMHURİYET Bayramı'nın 97.yıl dönümünde İstanbul'un farklı noktalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hologram gösterileri yapıldı.
CUMHURİYET Bayramı'nın 97.yıl dönümünde İstanbul
'un farklı noktalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından hologram gösterileri yapıldı. Unkapanı Bozdoğan Kemer
'inde yapılan ışık gösteri, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. O anları cep telefonu ile kaydeden İlknur Akgün, "Çok güzel. Harika gerçekten. Çok mutluyum. Cumhuriyetin 97. Yılını kutlamak büyük bir gurur. Büyük bir onur. Sağlıkla nice güzel yıllarda kavuşalım inşallah" şeklinde konuştu.
Haliç Su Perdesi'nde "Cumhuriyet Cesarettir", İBB Saraçhane Binası'nda "Cumhuriyet Mücadeledir", Bozdoğan Kemeri'nde "Cumhuriyet Özgürlüktür" ve Kız Kulesi'nde "Cumhuriyet Gelecektir" başlıklarında gerçekleştirilen mapping gösterimleri izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.Bozdoğan Kemer'ine yapılan ışık gösterisinde önce Türk Bayrağı ardından Atatürk portreleri yansıtıldı. İzleyenlerden tam not alan gösteriyi izleyenlerden Ayşe Akgün, "Az önce izledik kardeşimle beraber. Gerçekten çok güzeldi. Harika görünüyor her şey. Çok mutluyuz bugünü yaşadığımız için. Borçluyuz, minnettarız" dedi. Ailesiyle beraber gösteriyi izlemeye gelen Yusuf Bulut ise, "Ailecek geldik. Çok mutluyuz. Gururluyuz. İyi ki Cumhuriyetimiz var, iyi ki kuruldu" diye konuştu.
- İstanbul
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