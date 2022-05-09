Honda Civic'e zam geldi: İşte son durum! - Son Dakika
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Honda Civic'e zam geldi: İşte son durum!

09.05.2022 20:26
Honda Civic'e zam geldi: İşte son durum!

Ülkemizde fazlasıyla sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Honda Civic modeline zam geldi. İşte Honda Civic Mayıs 2022 fiyat listesi...

1972 yılından bu yana otomotiv sektöründe önemli işlere imza atan Honda Civic, son dönemde gelen zamlar sonrası bugüne dek benimsediği orta segment konseptinden saptı. Son olarak Honda, otomobilin Mayıs 2022 fiyat listesini açıkladı. Piyasanın genelindeki gibi değişiklik zam odaklı oldu.

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Honda Civic Mayıs 2022 fiyat listesi belli oldu

Honda Civic Mayıs 2022 fiyat listesi belli oldu. Bu kapsamda otomobilin fiyatlarında artış yaşandı. 2022 model yılı ele alındığında 23 bin ila 34 bin TL arasında zamlanan model; ülkemizde 1.5 Litre Turbo Eco ve 1.5 Litre VTEC Turbo olmak üzere iki motorla satışta.

Honda Civic'e zam geldi: İşte son durum!

LPG'li 1.5 Litre Turbo Eco; 129 beygir güç ve 180 Nm tork üretebilirken, ortalama yakıt tüketimi ise 6,5 litre seviyelerinde. 1.5 Litre VTEC Turbo da 182 beygir güç ve 240 Nm torka sahip. Benzinli motorun ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre. İki motorda da otomatik şanzıman mevcut.

Otomobil; Premium, Elegance ve Executive Plus olmak üzere üç donanım paketiyle sürücülerin karşısına çıkıyor. En dolu olarak nitelendirebileceğimiz Executive Plus paketinde şerit takip uyarı sistemi, şerit koruma destek sistemi, şeritte tutma asistanı ve çarpışma hafifletici fren sistemi gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

Honda Civic'e zam geldi: İşte son durum!

Bunun dışında park sensörü Elegance ve Executive Plus paketlerinde ön ve arkada, Premium'da ise sadece arka tarafta kullanılmış. Geri görüş kamerası ise giriş seviyesi Premium haricindeki tüm paketlerde mevcut. Son olarak multimedya ekranı, Premium ve Elegance paketlerinde 7 inç, Executive Plus'ta 9 inç boyutunda.

Honda Civic 2022, Mayıs 2022 fiyat listesi

Motor SeçenekleriŞanzıman TipiDonanım PaketiYeniEski1.5 Litre Turbo EcoOtomatik ŞanzımanPremium593.700 TL570.800 TL1.5 Litre Turbo EcoOtomatik ŞanzımanElegance650.700 TL625.600 TL1.5 Litre Turbo EcoOtomatik ŞanzımanExecutive Plus705.000 TL671.400 TL1.5 Litre VTEC TurboOtomatik ŞanzımanElegance650.700 TL625.600 TL1.5 Litre VTEC TurboOtomatik ŞanzımanExecutive Plus710.800 TL676.900 TL

Peki siz Honda Civic 2022 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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