Son Dakika Haberleri: Honda İngiltere'deki Üretim Tesisini Kapatacak"

Honda İngiltere'deki Üretim Tesisini Kapatacak"

1 saat önce

Japon otomotiv şirketi Honda'nın İngiltere'deki üretim tesisini kapatma kararı aldığı bildirildi.

Honda İngiltere'deki Üretim Tesisini Kapatacak
Japon otomotiv şirketi Honda'nın İngiltere'deki üretim tesisini kapatma kararı aldığı bildirildi.

İngiliz yayın kurumu BBC'de yer alan haberde, Honda'nın, İngiltere'nin güneybatısındaki Swindon'daki üretim tesisinin 2022'de kapatılmasına karar verdiği belirtildi.

İktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Justin Tomlinson'a dayandırılan haberde, üretim tesisinin kapatılmasının yaklaşık 3 bin 500 çalışanın işsiz kalmasına neden olacağı kaydedildi. Başbakan Theresa May'in, Honda'nın resmi açıklamasının ardından değerlendirmede bulunacağı açıklandı.

Ülkenin önde gelen sendikalarından Unite'ın temsilcisi Des Quinn, "İngiltere'de son 20 yıldır otomotiv endüstrisi imalat sanayisinin mücevheri durumundaydı. Şu anda Başbakan May'in sabit tutumu nedeniyle oluşan Brexit kaosunun yarattığı belirsizlikle düşüşte." yorumunu yaptı.

Honda'nın Swindon'daki üretim tesisinde yılda yaklaşık 160 bin Honda Civic model aracın üretimi gerçekleştiriliyor.

Üretimin yaklaşık yüzde 90'ı Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye ihraç ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:05 Kaynak: AA

Japon, İngiltere, Honda, Ekonomi
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