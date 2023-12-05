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Hrant Dink'in katili Ogün Samast yarın hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

Hrant Dink'in katili Ogün Samast yarın hakim karşısına çıkacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan açılan dava çerçevesinde yarın hakim karşısına çıkacak. Dink'in öldürülmesine ilişkin dava, örgüt davasıyla birleştirilmişti.

05.12.2023 - 09:40,  Güncelleme: 09:46
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Hrant Dink'in katili Ogün Samast yarın yeniden hakim karşısına çıkacak

İSTANBUL - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast, hakkındaki 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan açılan ve Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki örgüt davasıyla birleştirilen dava çerçevesinde yarın hakim karşısına çıkacak.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan açılan davanın, Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki örgüt davasıyla birleştirilen Ogün Samast yarın hakim karşısına çıkacak. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek duruşmaya tutuksuz sanık Ogün Samast'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanması bekleniyor.

Olayın geçmişi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı. Yapılan yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12 Nisan 2021'de suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, iddianamede Dink ailesi 'müşteki' sıfatıyla, Ogün Samast ise 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan Ogün Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Daha sonra İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki örgüt davasıyla birleştirilmişti.

Öte yandan Samast'ın dosyasının birleştirildiği örgüt davasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Yahya Öztürk ve Adem Sağlam'ın 'anayasayı ihlal', 'belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede şüpheliler Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer'in 'anayasayı ihlal' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüpheliler Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender'in 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.

Kaynak: İHA

Ogün Samast, Hrant Dink, Terör, Hukuk, 3. Sayfa, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hrant Dink'in katili Ogün Samast yarın hakim karşısına çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hrant Dink'in katili Ogün Samast yarın hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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