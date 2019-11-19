Son Dakika Haberleri: HRÜ'ye "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"
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HRÜ'ye "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"

6 saat önce

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.

HRÜ'ye

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, yaptığı yazılı açıklamada bir süre önce hastanenin "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almak için Sağlık Bakanlığına başvurduğunu hatırlattı.

Hastanenin yapılan sağlıkta kalite standartları denetimlerini geçtiğini belirten Altay, belgenin sağlık amaçlı yurt dışından Türkiye'ye gelen kişilere yönelik destek hizmetlerini kapsadığını kaydetti.

Türkiye ve Şanlıurfa'ya gelen turistlerin hastanenin tüm imkanlarından yararlanabileceğini altını çizen Prof.Dr. Altay açıklamasında şunları kaydetti:

"Uluslararası sağlık turizmi ile turizm yönünden önemli bir yere sahip olan ilimizi tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanında sağlık hizmeti alanında da uluslararası platformda önemli bir konuma getirmek istiyoruz. Ülkemizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefledik. Hastanemizin sağlık turizmi belgesini alması hem kurumumuza hem şehrimize hem de ülkemize büyük katma değer sağlayacağına inanıyorum."

Harran Üniversitesi, Türkiye, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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