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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan, "Türk askerinin Afganistan'da bulunmasına" ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan, "Türk askerinin Afganistan'da bulunmasına" ilişkin değerlendirme Açıklaması

30.08.2021 12:50
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan,

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türk askerinin Afganistan'da kalması konusundaki tartışmalara ilişkin, "Eğer Türkiye orada kalacaksa hem teknik destek hem de askeri anlamda yardım noktasında mutlaka Afgan halkının temsilcileri ile oturup anlaşarak, konuşarak, onların rızası ile...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türk askerinin Afganistan'da kalması konusundaki tartışmalara ilişkin, "Eğer Türkiye orada kalacaksa hem teknik destek hem de askeri anlamda yardım noktasında mutlaka Afgan halkının temsilcileri ile oturup anlaşarak, konuşarak, onların rızası ile orada kalmalıdır." dedi.

Kayseri'de bir kafede basın mensupları ile bir araya gelen Yapıcıoğlu, üç gündür Kayseri, Yozgat ve Çorum'u dolaşıp esnafı, çiftçiyi ve mevsimlik işçilerin sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Konut fiyatlarının ve kiraların ciddi şekilde yükseldiğini belirten Yapıcıoğlu, bu artışların sınırlandırılması noktasında pratik adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Seçim barajının aşağı çekilmesi yerine sıfırlanması gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, "İlle bir baraj olacaksa belki bu sembolik olabilir, yüzde 1'e çekilebilir. Bunun üstündeki her baraj temsilde adaletin önünde bir engeldir ve adaletsiz bir uygulamadır." diye konuştu.

İttifakların, siyasetin doğasında yer aldığını ve bu sistemin zorlaması olduğunu öne süren Yapıcıoğlu, önceki seçimde herhangi bir ittifakta yer almadıklarını, gelecek seçim için de şu an herhangi bir ittifaka angaje olmadıklarını, ilkelerine uygun bir ittifak teklifi olursa onu değerlendireceklerini kaydetti.

Yakın gelecekte bir seçim kararı alınacağını düşünmediğini ve öyle bir beklentisinin bulunmadığını anlatan Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'ın seçime her zaman hazır olduğunu dile getirdi.

Türk askerinin Afganistan'da kalıp kalmaması yönündeki görüşü sorulan Yapıcıoğlu, şu yanıtı verdi:

"Amerika, Afganistan'dan çekileceğini söyledikten sonra Türkiye şöyle bir teklifte bulundu, 'Biz Kabil Uluslararası Havaalanı'nı koruyabiliriz. Bu göreve talibiz' dedi. Biz o dönem bir açıklama yaptık, 'Türkiye Afganistan'da kalabilir, Kabil Havaalanı'nın güvenliğini de sağlayabilir ama şu şartla, NATO şemsiyesi altında olmamak şartıyla'. NATO, Amerika orada işgalci konumundadır. Afgan halkının çoğunluğunun gözünde onlar işgalciydi. Eğer Türkiye o şemsiye altında orada kalacaksa o da Afgan halkının gözünde işgalci konumuna düşecek. Halbuki Türkiye halkıyla, devletiyle, Afganistan halkının arasında tarihsel bağlar vardır, dostluk ilişkileri vardır. Bunun bozulmaması gerekir. Eğer Türkiye orada kalacaksa hem teknik destek hem de askeri anlamda yardım noktasında mutlaka Afgan halkının temsilcileri ile oturup anlaşarak, konuşarak, onların rızası ile orada kalmalıdır. Sadece Türkiye değil, komşu ülkeler de Pakistan da Afganistan'a yardım etmelidir."

Afganistan, Türkiye, Afgan, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan, 'Türk askerinin Afganistan'da bulunmasına' ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


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